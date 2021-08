PREDSEDNIK U BAJINOJ BAŠTI: Vijore se zastave Srbije, veliki broj građana dočekao Vučića (FOTO)

Predsednk Srbije Aleksandar Vučić u poseti je Zlatiborskom okrugu, obilazi Užice, Bajinu Baštu i turističko naselja Mećavnik-Drvengrad.

U Bajinoj Bašti ga jedočekao veliki broj građana, a predsednik im se na tome posebno zahvalio.

- Nisam sanjao da me ovoliko ljudi iz Bašte dočeka, hvala ljudima iz RS. Došao sam da vam kažem važnu vest i nekoliko manje važnih. Obećavam vam svima ovde, već u narednih šest sedam meseci počećemo sa izgradnjom tunela ispod Kadinjače. Uradićemo put Mitrovac-Mećavnik. Ne znam da li razumete koliko je ovo novca, dolaze vam kanalizacija i vodovod. To su velika ulaganja - istakao je predsednik.

Govorio je i o turističkim potencijalima.

- Imaćete mnogo potencijala za razvoj turizma, to će dodatno da podstiče kapacitete. Ponovo ćemo da presvučemo sve između Bajine Bašte i Užica. To će iznositi oko 80 miliona evra. Mislim da je to mnogo važno, radimo i obilaznicu oko Užica.

