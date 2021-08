PETKOVIĆ POLOŽIO KAMEN TEMELJAC NOVOG UNIVERZITETA U PRIŠTINI: Ovaj dan smo čekali 22 godine, biće na ponos svih nas u Mitrovici

Direktor Кancelarije za Кosovo i Metohiju Petar Petković položio je danas u Кosovskoj Mitrovici kamen temeljac za gradnju novog Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Кosovskoj Mitrovici.

Pored Petkovića, kamen temeljac su položili i rektor Univerziteta Zdravko Vitošević i predsednik Privremenog organa Кosovske Mitrovice Aleksandar Spirić.

Novo, savremeno zdanje Univerziteta prostiraće se na 10.575 kvadrata i u njemu će na četiri sprata biti raspoređeni Prirodno-matemarički fakultet, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet i zgrada Rektorata.

Petković istakao je da se na novu zgradu Univerziteta čeka pune 22 godine, a da se sada gradi zahvaljujući razumevanju i podršci predsednika Aleksandra Vučića.

foto: Kancelarija za KIM

- Danas je prelep dan, dan koji čekamo 22 godine, danas smo položili kamen temeljac za izgradnju nove zgrade Univerziteta, gde će se nalaziti Rektorat i tri fakulteta. To čeka 10.000 naših studenata, ovde u Кosovskoj Mitrovici, preko 760 profesora i nastavnika, to čeka cela Кosovska Mitrovica. Ovo nisu obični dani i, danas kada smo položili ovaj kamen temeljac, mi nismo položili običan kamen temeljac. Ovo je kamen temeljac srpske sloge i jedinstva našeg naroda na КiM i zato smo danas ujedinjeni kao što smo bili i kao što ćemo biti. I Srpska lista i naš Univerzitet i država Srbija. Samo u tom jedinstvu naš narod ima budućnost, kao što je to juče rekao predsednik Aleksandar Vučić - istakao je Petković.

On je naveo da je reč o investiciji vrednoj 720 miliona dinara koju je opredelila Vlada Republike Srbije, preko Кancelarije za Кosovo i Metohiju.

- Država danas ima taj novac da sagradimo velelepnu zgradu koja će biti na ponos svih nas ovde u Кosovskoj Mitrovici, a i šire. Dvadeset šestog februara, nakon sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa srpskim narodom sa Кosova i Metohije u Кuršumliji, mi danas krećemo u realizaciju tog najznačajnijeg projekta ovde za naš opstanak i ostanak, jer ta zgrada Univerziteta jeste zgrada budućnosti, tamo gde se školuju naša deca i tamo gde imamo mogućnosti da napredujemo, kao narod u svakom smislu. U ovoj zgradi će biti velelepne učionice, kabineti, laboratorije, amfitetatri, sve će biti digitalizovano, jednom rečju biće to jedan od najsavremenijih objekata, ne samo u Кosovskoj Mitrovici, nego u celoj državi Srbiji. Čestitam još jednom i da se sledeći put okupimo kada zgrada bude gotova, da možemo i da je otvorimo - zaključio je Petković.

Drugi dan posete, Petković nastavlja obilaskom Gračanice.