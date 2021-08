PREDSEDNIČKI DORUČAK NA GEPEKU! POLA KILE HLEBA, MAJONEZ, MORTADELA I PARADAJZ Vučić: Najbolji doručak! Slika koja se retko viđa

GOLUBAC - Najbolji doručak. Pola kile hleba za svakoga, majonez, mortadela i paradajz. Spremni za obilazak novih gradilišta na Istoku Srbije, poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić na zvaničnom Instagram nalogu budućnost Srbije.

Do kraja juna nova Dunavska magistrala

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ;najavio je da će kompletna Dunavska magistrala biti obnovljena do kraja juna naredne godine. On je tokom obilaska nedavno otpočetih radova na rehabilitaciji puta Golubac-Donji Milanovac, ocenio da je put do sada bio "izuzetno loš" i da je bio "krpljen 40 godina".

"U najgorem slučaju, do kraja juna, da bude spremno pred jul i avgust sledeće godine, da podignemo i plaže u ovom kraju", rekao je Vučić. Naveo je da su pri kraju radovi na deonici od Donjeg Milanovca do Rudne glave, dužine 21 kilometar, i da će biti završeni krajem sledeće sedmice.

Obnovu saobraćajnice Donji Milanovac-Golubac finansiraju Ministarstvo gradjevinarstva, a projekat je vredan 1,3 milijarde dinara. Vučić je naveo i da oko 43 odsto građana Srbije ne želi da se vakciniše protiv korona virusa, a da će država da nastavi da apeluje na njih da se imunizuju.

On je dodao i da se ne zalaže za drastično pooštravanje protivepidemioloških mera. "Zdravlje ljudi je najpreče, ali ekonomija ne može da stane. Ne možemo da zatvorimo poslove. Ne možemo da povećamo plate i penzije, a da niko ništa ne radi", izjavio je Vučić.

Kurir.rs/Instagram