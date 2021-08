ŠOLAKOVA IMPERIJA FEJK NJUZOM NA KONKURENCIJU: N1 i Nova S napali Kurir jer je KURIR TELEVIZIJA u avgustu GLEDANIJA od TV Nova S!

Iako su se samoproglasili za nezavisne i profesionalne, mediji pod kapom Junajted grupe Dragana Šolaka sve su samo ne to. Najnoviji primer to i dokazuje!

Portal N1, naime, pustio je tokom vikenda lažnu vest, koju su odmah - po već razrađenoj šemi - preuzeli i ostali mediji Junajted grupe, pre svih portal Nova.rs, ali i deo njihove propagandne mašinerije - portal Cenzolovka, koji takođe sebe predstavlja bastionom slobodnog novinarstva.

Kurir čitaniji, posećeniji i gledaniji od N1 i Nove S

U tekstu N1 se tvrdi da je RTS dao pravo prenosa Kurir TV nad serijama koje je Javni servis producirao, što se, tvrde u tekstu, nikad dosad nije dogodilo.

Međutim, ta tvrdnja iz teksta N1 je čist fejk njuz. I te kako se događalo da neke druge televizije prenose serije iz produkcije RTS, i to bi, verujemo, vrlo lako saznao i N1 samo da su se malo potrudili, odnosno samo da im je malo više stalo do istinitog izveštavanja, a ne jedino do kampanje protiv Kurira. Ovako, samo su obmanuli čitaoce, dodajući na listu još jedan objavljeni fejk njuz.

Ovaj najnoviji udar Junajted grupe na Kurir, inače, dolazi baš u trenutku kada Kurir beleži apsolutnu pobedu i dominaciju u citanosti i gledanosti na svim platformama - print, veb i TV, dok mediji Junajted grupe, s druge strane, beleže veliki pad. Očigledno da je ovaj udar na Kurir samo rezultat panike koja vlada u Junajted grupi zbog ocajnih rezultata na medijskom tržištu.

Poređenja radi, Kurir.rs na dnevnom nivou više od tri puta je posećeniji od sajta Nove ili četiri puta više od N1, dok je Adrija medija grupa sa svim svojim onlajn izdanjima, koja na mesečnom nivou dosežu i do 92 miliona poseta iz Srbije, ne računajući dijasporu, više nego dvostruko veća po gotovo svim merljivim internet parametrima od sajtova Junajted medije.

Takođe, i Kurir televizija, iako postoji tek nešto više od godinu dana, potukla je Novu S u gledanosti, a sve češće je gledanija i od N1, koji radi već sedam godina. U avgustu Kurir televizija je bila gledanija od TV Nova S i došla na nivo gledanosti N1.

Istovremeno, štampano izdanje Kurira neuporedivo je čitanije od dnevnog lista Nova. Kurir je, inače, među dva najčitanija dnevna lista u Srbiji.

Kad ne mogu da pobede - lažu

Lažna vest o Kuriru samo je jedna u nizu izašlih iz Šolakove fabrike fejk njuza. Tako je, recimo, tokom prošle godine bilo teško i izbrojati koliko su lažnih vesti pustili mediji Junajted grupe, objavljujući tekstove o sporu njihovog SBB i Telekoma Srbije u vezi sa emitovanjem kablovskih kanala. Tada su iz Junajted grupe tvrdili da su skinuti iz Telekomove ponude, ali se ispostavilo da je Šolakova kompanija sama skinula svoje kanale, što su dokazivala i objavljena dokumenta.

U širenju lažnih vesti, Šolakova Junajted grupa ima upregnutu čitavu mašineriju, koju predvode izvršna direktorka Junajted medije Aleksandra Subotić, njuz direktor TV N1 u Srbiji Igor Božić, urednik „Pregleda dana“ Njuzmaks Adrije Slobodan Georgiev i urednik portala Nova Veselin Simonović...

Šolakova mašinerija zanemela Portal Cenzolovka neprofesionalno ćuti l Kurir je povodom lažne vesti kontaktirao sa N1, kao i Cenzolovkom, koja je prenela tekst. Pitanja u vezi sa ovom obmanom i njenim motivima poslata su im mejlom, ali odgovori su izostali. Iz Cenzolovke, kao i uvek, neprofesionalno ćute iako su Kurir i Adrija medija grupa uvek profesionalno odgovarali na sva njihova pitanja.

