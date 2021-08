OPASNO: Okoreli džihadista iz Maoče u BiH izlazi na slobodu! Uspeh talibana iz Avganistana ohrabriće ekstremiste u regionu

Dešavanja u Avganistanu bez sumnje će osokoliti ekstremiste i u našem regionu i dati im vetar u leđa da jačaju svoje organizacije i planiraju terorističke akcije, saglasni su sagovornici Kurira.

U već uzavreloj atmosferi "bonus" za ekstremiste je i izlazak iz zatvora u Bosni i Hercegovini jednog od najopasnijih radikalnih islamista u regionu Huseina Bilala Bosnića iz Maoče, koji će biti na slobodi za dve nedelje, nakon odsluženja sedmogodišnje kazne zbog podsticanja na terorizam i regrutovanja boraca na strani Islamske države.

On je, naime, neformalni lider vehabija u BiH a u zatvoru je završio zbog podsticanja građana BiH na terorizam i organizovanje terorističkih grupa za borbu na strani Islamske države u Siriji i Iraku. Takođe, početkom rata u BiH bio je u jedinici El Mudžahid, u kojoj su se borili strani plaćenici i mudžahedini koji su bili poznati po svirepostima poput odsecanja glave zarobljenim neprijateljima, a povezan je i sa odlaskom grupe od 50 Italijana na ratišta u Siriji. Svojevremeno je predlagao i da se Srbima naplaćuje harač od deset odsto imovine. Da je njegov izlazak iz zatvora jasna opasnost po bezbednost, smatra Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost, islamski ekstremizam i terorizam.

- Svakako je to opasnost, pogotovo u ovom trenutku kad se dešava haos u Avganistanu. I njegova retorika je opasna po bezbednost, kao i ideologija - jasan je Galijašević.

Napominje da će Bosnić nakon izlaska iz zatvora dobiti na "težini" jer je sada i žrtva pošto je robijao, te da će dati krila ostalim ekstremistima.

- On je sada zastava koja je potrebna islamistima da mašu njom i zato prema njemu treba primeniti ozbiljne bezbednosne procedure, pratiti ga i nadzirati, te gledati ko ga finansira i koliko je jaka njegova organizacija - ističe Galijašević.

Napominje da zato mora ozbiljnije da se radi na zaustavljanju svih tih organizacija u vehabijskim naseljima.

I dekan Fakulteta za studije bezbednosti Miroslav Bjegović upozorava da je Bosnićev izlazak iz zatvora bezbednosni rizik i opasnost po nemuslimansko stanovništvo na tom prostoru.

- S obzirom na njegove radikalne islamističke stavove i direktnu povezanost sa ISIS, može se očekivati da će nastaviti s terorističkim aktivnostima, a naročito sada, podstaknut preuzimanjem vlasti od strane talibana u Avganistanu, gde su im na određen način SAD dale vetar u leđa. Upravo ovakvi pojedinci, kojih ima oko sedam-osam odsto u BiH i gde postoji preko 80 naselja džihadista, priželjkuju sličan scenario na Balkanu, prvenstveno u BiH, KiM, delovima Srbije i Crne Gore. Ovo je dovoljan razlog da sistem nacionalne bezbednosti Srbije pojača svoju aktivnost, kao što to već čini - kaže Bjegović.

Marija Đorić, stručnjakinja za terorizam

Videćemo posledice dešavanja u Avganistanu i kod nas

Marija Đorić, stručnjakinja za terorizam, smatra da će dešavanja u Avganistanu svakako imati određene posledice ne samo u Evropi i svetu već i kod nas.

foto: Privatna Arhiva

- Posebno će biti interesantno to što će određeni broj Avganistanaca biti lociran u komšiluku, što može biti određen bezbednosni izazov za naš region i Srbiju. Osim toga, obnova talibanskog režima će biti vetar u leđa mnogim ekstremistima širom sveta, uključujući i one iz našeg regiona. To će posebno biti motivaciono za nekadašnje teroriste koji su se pridružili ID i Al Kaidi i koji će u Avganistanu videti novi raj za terorizam i ekstremizam. Upravo zato moramo raditi na prevenciji radikalizacije, a kad je reč o osuđenim teroristima, sva pažnja trebalo bi da bude usmerena na njihovu deradikalizaciju, što je proces koji traje i nikad nije izvestan.