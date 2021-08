GRADONAČELNIK BANJALUKE DRAŠKO STANIVUKOVIĆ ZA KURIR: Spreman sam da dođem na Dodikovo mesto!

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da je srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik izneverio volju srpskog naroda, te istakao da bi ga rado zamenio kako bi, kako kaže, menjao stvari u celoj Republici Srpskoj. Kako je naveo u intervjuu za Kurir, Dodiku je najsnažnija poruka poslata njegovom ubedljivom pobedom u Banjaluci i Dodikovim, ističe, velikim porazom.

- Proneverio je volju srpskog naroda dajući sve svojoj deci, a ne narodu koji ga je izabrao. Jasno je da taj čovek ulazi u poslednju godinu svoje vladavine i da će na isti način proći i na sledećim izborima.

Nedavno ste ušli u klinč i s decom Milorada Dodika po pitanju velikog broja firmi koje su, barem na papiru, u njihovom vlasništvu. Tada ste rekli da su privatizovali državu, verovatno zahvaljujući očevoj funkciji. Zašto građani treba da vam veruju da s godinama na funkciji nećete poći istim putem?

- Zato što je razlika suštinska. Njegova deca su se obogatila za vreme očevog mandata, a ja sam ušao u politiku iz imućne porodice. Ja sam se odrekao svoje plate zbog naroda, a oni se zbog svojih para i poslova odriču naroda. Ne samo da su uzimali platu nego su uzimali i tendere i na razne načine stavljali novac građana u svoje džepove. Razlika je što on godinama daje samo svojoj deci, a mi smo za sedam meseci svim banjalučkim osnovcima dali besplatne udžbenike i nastavljamo dalje tim putem. Tu je suštinska razlika. Ljudi treba da veruju u dela, ne reči, a mi smo za nekoliko meseci pokazali koliko se može dati kad se ne uzima za privatne potrebe.

foto: Damir Dervišagić

Ako već pričamo o tome, i vi ste se našli na meti kritika zbog činjenice da imate čak devet savetnika. Kako to komentarišete?

- Pretnje Milorada Dodika su nakon izbora postale realnost. Meni kao gradonačelniku ne daju da imam zamenika, niti ima političke spremnosti za izbor načelnika, odnosno rukovodstva. U ovom trenutku vodim grad bez 12 načelnika i bez zamenika. Umesto tih ljudi imam šefa kabineta i sedam savetnika, ne devet. Dakle, umesto 12 načelnika, jednog zamenika i pet savetnika koje su imali prethodni gradonačelnici, ja grad vodim sa osam ljudi iz različitih oblasti. To je osam ljudi umesto 18, jer vodim grad sa onoliko ljudi s koliko su prethodni gradonačelnici vodili samo svoj kabinet. To je jedina istina. A najbolji pokazatelj kako radimo jeste to da je do sada ušteđeno preko pola miliona KM na platama, te više od 160.000 KM na službenim telefonima i putovanjima u odnosu na prethodne godine.

Kako gledate na sve glasnija šuškanja da vam se sprema da zauzmete Dodikovo mesto?

- To proizilazi iz mog stava da sam spreman da se kao čovek, politička ličnost i kao gradonačelnik maksimalno dam u borbi za promene u celoj Republici Srpskoj, bez ikakvog kalkulisanja. Da li ću u tome svemu biti kao nosilac neke liste, da li direktno kao kandidat ili ću učestvovati s pozicije gradonačelnika, nije važno. Forma je manje važna od suštine, a suština su promene u celoj Republici Srpskoj, slom jednog ovakvog režima i pad kriminala i korupcije građenih 20 godina.

foto: Damir Dervišagić

U kakvim ste odnosima s predsednikom Vučićem?

- U odličnim i prijateljskim. Cenim njegove napore koje čini za naš narod i zahvalan sam zbog onoga što radi za Republiku Srpsku i srpski narod koji ne živi u Srbiji. To pokazuju i činjenice da je iz Srbije u RS stigla podrška od 80 miliona evra, kao i da je Banjaluka za Dan grada dobila podršku od tri miliona evra za kapitalne projekte. To naš narod i ja kao gradonačelnik znamo da cenimo i poštujemo.

Velika se bura podigla otkako je imenovan novi visoki predstavnik u BiH, a najviše po pitanju njegovog legitimiteta. Kakav je vaš stav prema tom pitanju?

- Pre svega to je pitanje velikih sila, o kojem mi, nažalost, ne odlučujemo. Moj stav je jasan - ako se borimo da RS i Bosna i BiH odlučuju o svim svojim unutrašnjim pitanjima, onda visoki predstavnik kao takav apsolutno nije potreban.

Ono što diže buru u svim zemljama regiona i deli javnost je pitanje genocida. Kako vi komentarišete Inckov zakon kojim se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i veličanje ratnih zločina?

- Nikada nije dobro da jedan čovek nameće bilo šta, a pogotovo ne tako važnu odluku. Ako nas uveravaju da živimo u demokratskom društvu, zašto nam onda nameću stavove i od jednog naroda traže da na prošlost gleda onako kako neko drugi želi? Paradoksalno je da nam oni koji govore o demokratiji, pravu na mišljenje i izražavanje istovremeno nameću zakon po kome to isto ne možete. To je pogubno i vraća nas više od 20 godina unazad.

O NEGIRANJU CRNOGORSKE NACIJE Teško je pobeći od svoje prošlosti Celokupna crnogorska opozicija i deo vladajućih stranaka osudili su vašu nedavnu izjavu u kojoj ste negirali crnogorsku naciju. Šta biste im poručili? - Poručio bih im da je teško pobeći od svoje prošlosti. To ne treba činiti, jer ona uvek stigne i čoveka i narod. I lišće se vraća svom korenu, pa tako i svaki čovek svom iskonskom poreklu. Vreme će pokazati.

SASVIM LIČNO I dalje odgovaram na ljubavna pisma Jednom prilikom ste izjavili da odgovarate na ljubavna pisma. Činite li to još uvek i da li vas to zabavlja? Da li vam smeta što vas često povezuju sa ženama s javne scene? - Iako politika zahteva mnogo odricanja, trudim se da imam vremena za stvari poput rekreacije, sporta, kulture, pa i čitanja pisama i odgovaranja na njih. Politika i javni život sa sobom nose mnoge priče, kako one koje su se desile, tako i one koje nisu niti će se ikad desiti. Znam da su te priče interesantne jednom delu javnosti, te iz tog razloga imam razumevanja. Čovek se na to vremenom navikne, pa neke stvari gleda sa smeškom, dok neke ipak znaju zasmetati.

Kurir.rs/ Ivana Žigić/ Foto/Source:Damir Dervišagić