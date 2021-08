NEĆU HAPSITI SRBE! Vučić o Dušku Kornjači: Oni znaju da nemaju pravo da im bude izručen

Aleksandar Vučić je govorio i o najnovijim zahtevima iz BiH, i rekao je da sa Sarajevom postoji dogovor da nema izručenja za ratne zločine između Srbije i Bosne i Hercegovine. Predsednik Srbije rekao je da on neće hapsiti Srbe, odgovarajući na zahteve BiH da se uhapsi Duško Kornjača.

Vučić kaže da BiH ne izručuje Nasera Orića Srbiji, iako ga Srbija i danas traži.

- Smatra se da zločin nad Srbima i nije neki zločin. Smatraju da kada vade oči sudiji Slobodanu Iliću, onda je to Vučićeva fantazmagorija, a i koga briga za oči jednog Srbina? - pitao je Vučić.

Predsednik je rekao da je potrebno da mi razumemo Bošnjake zbog zločina u Srebrenici, ali i da oni moraju da razumeju nas zbog zločina nad Srbima u II svetskom ratu i nad Srbima u Podrinju.

foto: Printscreen/Happy televizija

- Oni znaju da nemaju pravo da im bude izručen Duško Kornjača. Oni traže da tajkunska televizija N1 to traži za njih. Nijedan nadležni organ države BiH to ne traži - rekao je predsednik Srbije.

On je podsetio na činjenicu da Srbija nema pravo da hapsi Duška Kornjaču.

- Sve i da hoćemo, to ne možemo da uradimo. Kornjača je državljanin Srbije, a oni žele da mi hapsimo ljude koje mi nemamo pravo da hapsimo - rekao je predsednik, i navodi da nikada neće učestvovati u hajci protiv svog naroda - rekao je predsednik Srbije.

Vučić kaže da Bošnjaci znaju sve to, i da je tu reč samo o običnom propagandnim trikovima.

- Naše je da razgovaramo o tome sa njima. Ja razumem da njih boli "nož, žica, Srebrenica", i to nije normalno vikati. I biće kažnjeni za to. Kao što nije normalno govoriti "žuta kuća". Pa onda kao deca govore ko je prvi počeo. Ajde ljudi da to prevaziđemo - rekao je Vučić, i kaže da svi gube kada niko ne želi da razgovara.

Predsednik kaže da je čuo izjavu Nasera Orića, i kaže da se taj zločinac poziva na Dumanovića, kuma Mlađana Đorđevića.

- On mu je valjda svedok za to da sam ja sam hteo sebe da ubijem u Potočarima. Mi moramo da pričamo sa Bošnjacima, ne da sanjamo da će oni da nestanu. Mene niko više ne zove u Srebrenicu, iako ih je Srbija pomogla. Ja sam čak rekao Dodiku i Šaroviću, da ne mislim da je dobro bošnjačke predstavnike sklanjati u vlasti u Srebrenici, ali da je to njihov izbor i da oni odlučuju. Ja sam bio u Potočarima, a oni sada kažu da sam ja sebe hteo tamo da ubijem. Ja ne mogu da verujem u takve bajke - jasan je predsednik Srbije.

Kurir.rs