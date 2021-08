ŽIVOT POSLE POLITIKE: Lilić humanitarac, Milutinović u ilegali, a Koštunica uživa sa ženom!

Većina bivših predsednika Srbije danas je van politike! Izuzetak je Tomislav Nikolić, koji danas vodi Nacionalni savet za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Kinom, ali sprema i biznis zajedno sa starijim sinom Radomirom - masovnu proizvodnju rakije tomovače za tržište Rusije i Kine, o čemu smo juče pisali. Takođe je u politici i bivši šef države Boris Tadić, koji je politički aktivan na mestu lidera SDS.

Za razliku od njih dvojice, bivši predsednik Srbije Milan Milutinović povukao se u ilegalu, dok je Zoran Lilić predsedničku fotelju zamenio humanitarnim radom. Bivši jugoslovenski predsednik Vojislav Koštunica ponovo se oženio, a dane provode u vikendici...

Kurir/K. B.

Milan Milutinović

Iz predsedničke fotelje u Hag, pa u ilegalu

foto: Youtube Printscreen

Milan Milutinović, predsednik Srbije od 1997. do 2002, danas je u potpunoj ilegali. Kurir je pokušao da dobije od njega komentar kako provodi dane, ali je on odbio bilo kakav razgovor. Milutinović je u Hagu, gde se predao u januaru 2003, bio optužen za zločine nad kosovskim Albancima u prvoj polovini 1999. Tribunal ga je, nakon šest godina, oslobodio optužbi. - Nema me u javnosti. Ja sam svoje odradio. Nikoga nisam opanjkao, ni protiv koga nisam svedočio. Kada su me oslobodili svih krivica, osetio sam da sam ponovo rođen, ali ne zbog sebe, već zbog porodice. Ja se lično nisam uzbuđivao jer nisu ništa mogli da mi prišiju, iako su se trudili. Onda su digli ruke - kazao je Milutinović svojevremeno za medije. Bivši predsednik države se potpuno povukao iz javnog života, a mediji su pisali da je bio na sahrani bivšeg grčkog premijera Konstantina Micotakisa, s kojim je bio porodični prijatelj.