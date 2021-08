PREDSEDNIK O IZBORIMA: nije bilo razgovora o zajedničkom predsedničkom kandidatu

Predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić rekao je danas da sa Socijalističkom partijom Srbije (SPS) nije bilo razgovora o zajedničkom predsedničkom kandidatu na predstojećim izborima i da veruje da će do razgovora doći iduće sedmice.

Upitan o stavu lidera SPS Ivice Dačića da bi ta stranka i SNS trebalo da imaju zajedničkog predsedničkog kandidata na budućim izborima, Vučić je novinarima u Beogradu rekao da će razgovarati sa SPS.

"Razgovaraću sa predstavnicima SPS, meni su javili neke druge informacije oko njihovih razgovora sa predstavnicima pojedinih ambasada, neki ambasadori su bili iznenađeni i ja sam rekao da je to sve u redu i da je to sve normalno", rekao je on.

Vučić je napomenuo da mora biti pronađen najbolji predsednički kandidat.

"Nisam čuo za te ideje da imamo jednog kandidata, ali ne bih isključio tu mogućnost. Samo moramo da pronađemo najboljeg kandidata, koji će se suprotstaviti tajkunskoj koaliciji", rekao je on.

Prema njegovim rečima, tajkunska koalicija će imati mnogo novca i podršku spolja za dalje urušavanje Srbije.

"Moraćemo da izaberemo nekog ko može da ih pobedi i videćemo ko će to da bude", rekao je on.

Vučić je naveo i da je spreman da prihvati "različite uloge" na predstojećim izborima.

"U svakom slučaju spreman sam da prihvatam različite uloge, ukoliko je to bilo pitanje (novinara), za mene je najavažnije da se nastavi pravac delovanja i da bude garantovana sigurna budućnost Srbije i ako na bilo koji način da mogu da pomognem - tu sam, ali da li će to biti jedno, drugo, ili treće mesto potpuno mi je svejedno", rekao je on.

(Kurir.rs/Beta)