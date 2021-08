UHLEBLJEN: Osim Marinike, Bijelića i Nikezića, Đilas zaposlio u Multikomu i Sašu Vukadinovića!

Lider SSP stavio na platni spisak gotovo ceo vrh stranke, plus svoje prijatelje iz vremena kada je bio na vlasti. To nije mimo zakona, ali se nameće pitanje koliku onda oni imaju slobodu u radu i odlučivanju kad zavise finansijski od stranačkog šefa

Firma "Multikom grup", u kojoj je jedan od suvlasnika lider SSP Dragan Đilas, pretvorila se u biro za nezbrinute opozicionare - u njoj su uhlebljenje našli Marinika Tepić, potpredsednica SSP, Aleksandar Bijelić, jedan od Đilasovih najbližih saradnika, Dušan Nikezić, član SSP, ali i Saša Vukadinović, bivši direktor BIA i Đilasov blizak prijatelj.

Đilas se tako pobrinuo za svoje prijatelje i nekadašnje saradnike, ali i one sa kojima danas sarađuje, pa je pitanje koliku slobodu sebi mogu da dozvole Tepićeva ili Nikezić, s obzirom na to da primaju platu u firmi lidera stranke.

foto: Marina Lopičić

- Vrh SSP je zaposlen u "Multikomu", to nije nikakva tajna. To su političari koji su platu dobijali na ime funkcije ili poslaničkog mandata i kad je to prestalo, oni su bukvalno ostali bez primanja. Đilas ih je sve zaposlio u "Multikomu". Pored Tepićeve, Nikezića i Bijelića, u firmi je na platnom spisku i Saša Vukadinović. Međutim, šta ti ljudi tamo rade, niko ne zna - kaže izvor Kurira. Iako ovakav aranžman nije protivan zakonu, upitno je da li Marinika Tepić, Nikezić ili Bijelić imaju slobodu da se odupru Đilasu ukoliko se u nekim stvarima ne slažu s njim, jer su kod njega na platnom spisku. Pitanje je da li neku odluku mogu sami da donesu ili moraju da rade bez pogovora sve što im on kaže.

foto: Zorana Jevtić

I dok vrh SSP ćuti o ovakvom aranžmanu, Saša Vukadinović je priznao da dobija platu u pomenutoj Đilasovoj firmi.

foto: Dado Đilas

- Radim u "Multikomu" kod Dragana Đilasa od marta 2017. Dragan Đilas je moj prijatelj i pozvao me je da radim u njegovoj kompaniji - kazao je Vukadinović za medije, a na pitanje šta ga je preporučilo za posao i da li taj radni odnos ima veze sa tim što je bio šef BIA dok je i Đilas bio na vlasti, on je poručio: - Ne, to s tim nema veze. Ja sam obavljao državnu funkciju, a on gradsku. Diplomirao sam pravo i sa položenim pravosudnim ispitom radim u sektoru za pravne poslove, kao pravni savetnik.

Politički analitičar Branko Radun kaže da je neobično da predsednik stranke zaposli ljude iz stranke u firmi koja je njegova ili u kojoj je suvlasnik. - To nije protivzakonito, ali se postavlja pitanje koliko su oni autonomni, a koliko njegovi službenici. U tom smislu, to onda jeste pre neka firma nego politička partija. Obično se to radilo tako što neko ko je finansijer stranke ili u nekakvim odnosima sa predsednikom stranke zaposli neke ljude, pa na taj način podrži finansiranje te stranke, ali ovako direktno.... To je neobično. Na Zapadu bi ovo bilo politički neprihvatljivo - kaže Radun.

Uslikani Zajedno u Trstu Đilas i Vukadinović uslikani su krajem februara na sastanku u Trstu. Kurir je tada objavio paparaco fotografije iz jednog kafića, a za stolom je, pored Đilasa i Vukadinovića, bio i Vuk Vučurević, politički direktor SSP i nekadašnji direktor Presa.