KO JE BAJDENOV IZASLANIK ZA BALKAN: Eskobar će se držati zacrtane američke politike, ali će OSLABITI SATANIZACIJA SRBIJE!

Novi izaslanik američkog predsednika Džozefa Bajdena za zapadni Balkan biće Gabrijel Eskobar, koji će zvanično 7. septembra na toj funkciji zameniti Metju Palmera, potvrđeno je juče.

Eskobar je izuzetan poznavalac Balkana, ima energičan pristup i, što je najvažnije, ako je verovati diplomatskim krugovima, u svom poslu je profesionalac, koji nije previše naklonjen ni administraciji aktuelnog predsednika SAD Džozefa Bajdena, ali ni njegovog prethodnika Donalda Trampa. Imajući sve u vidu, ocenjuju sagovornici Kurira, Srbi nakon dolaska Eskobara više neće biti dežurni krivci za sve.

Interesantno je da je u našoj prestonici bio još 2001, i to kao šef političkog odeljenja odmah nakon što je ambasada SAD ponovo otvorila ambasadu, a prethodno je radio i u bivšoj Jugoslaviji, kada je od 1998. do 2001. bio na poziciji šefa kabineta u Kancelariji visokog predstavnika u Banjaluci, pa zamenik šefa diplomatskog tima za vezu u Podgorici. Potom se, nakon Bolivije, Pakistana i Iraka, ponovo vraća u Beograd. Za zamenika šefa misije u Ambasadi SAD u Beogradu imenovan je avgusta 2019, gde je do dolaska aktuelnog ambasadora Entonija Gofrija bio otpravnik poslova.

Najvažnije teme koje će sačekati Eskobara svakako su dijalog Beograda i Prištine, iako je, prema oceni stručnjaka, neizvesno koliko će uopšte SAD želeti da se uključe u dijalog. Sagovornici Kurira ocenjuju da je Eskobarov dolazak na pomenuto mesto svakako pokazatelj da se Bela kuća odlučila za energičniju, proaktivnu ulogu na prostoru Balkana.

Bivši ambasador Milisav Paić za Kurir kaže da će s dolaskom Eskobara oslabiti satanizacija Srbije i Srba, i to, pre svega, zbog šire slike, iza koje je prvenstveno dešavanje u Avganistanu.

- Uvek su profesionalci, poput Eskobara, bolje sagledavali svu složenost situacije na našim prostorima, ali, ipak, svi oni imaju kao okvir zvaničnu američku politiku, koja je dvostranačka i retko se menja u suštini, eventualno u metodologiji, dok politički ciljevi ostaju isti. Za sada su im dva glavna cilja - da izguraju do kraja obostrano priznanje Beograda i Prištine, do čega pak neće doći, kao i da BiH postane "funkcionalna država", što je takođe vrlo teško - smatra Paić.

Napominje pak da treba očekivati da će biti manje iskakanja i nekih nepredviđenih poteza, jer Eskobar nije partijski obojen.

- Videćemo šta će se dogoditi sa spoljnom politikom SAD nakon Avganistana, jer im svakako stoji ozbiljnije preispitivanje uloge na svetskoj sceni - zaključuje Paić.

Novinar i politički analitičar Milovan Jovanović nije iznenađen ovom promenom:

- Očekivano je bilo da Palmer bude sklonjen, jer nije dao značajnije rezultate sa pozicije koju je obavljao. S druge strane, Eskobar je čovek koji dobro poznaje prilike u ovom regionu, radio je u Podgorici, BiH, u Beogradu, u vreme dok je Montgomeri bio ambasador SAD, a i sada dolazi sa mesta zamenika ambasadora Godfrija. Sve to je signal da SAD imaju nameru da se ozbiljnije bave dešavanjima u ovom regionu, te je u tom smislu očekivano. Po mom mišljenju, veoma je bitno i ko će doći na Rikerovo mesto.

Biografija Od Iraka, Pakistana i Bolivije do Beograda - Od 1998. do 2001. bio na poziciji šefa kabineta u Kancelariji visokog predstavnika u Banjaluci, pa zamenik šefa diplomatskog tima za vezu u Podgorici - 2001. bio je šef političkog odeljenja odmah nakon što je Ambasada SAD ponovo otvorila ambasadu - Zamenik šefa misije u Ambasadi SAD u Beogradu od avgusta 2019. - Pre ponovnog dolaska u Beograd bio viši savetnik ambasadora zadužen za sektor za ekonomska pitanja u američkoj ambasadi u Bagdadu, Iraku - Bio je koordinator za kubanska pitanja u Birou za zapadnu hemisferu u okviru Stejt departmenta (2017-2018) - Bio zamenik ambasadora u američkoj ambasadi u La Pazu u Boliviji (2014-2017) - Generalni konzul u Američkom konzulatu u Pešavaru u Pakistanu (2013-2014) - Vođa američkog tima za rekonstrukciju u oblasti Kirkuka u Iraku (2009-2010) - U šest navrata dobio je najviše priznanje Stejt departmenta za izuzetan doprinos i priznanje za poseban doprinos - Dobitnik je nagrade Stejt departmenta za izuzetan rad na terenu, kao i nagrade Ministarstva odbrane koja se dodeljuje civilima za izuzetan doprinos vojsci - Govori španski, ruski, italijanski, srpski, češki i portugalski jezik

