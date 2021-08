(UŽIVO) PREDSEDNIK VUČIĆ SE OBRAĆA SA BLEDA: Očekujemo veliku posetu Angele Merkel Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić direktno će uključio u program TV Pink tokom posete Sloveniji, sa Bleda, uoči bledskog strateškog foruma

Predsednik Srbije boravi u poseti Sloveniji gde će učestvovati na Bledskom strateškom forumu.

Vučić večeras organizuje večeru u Dvorcu Zemono, a gosti će biti i Zoran Zaev i Edi Rama.

- Razgovarali smo o mnogim zajedničkim inicijativama, a razgovarao sam i sa gradonačelnikom Ljubljane, kaže Vučić.

- Ne možete zaustaviti narode koji žele da sarađuju, n znam kome bi smetalo da između Beograda, Skoplja i Tirane nema granica. Mislim da je to veoma važno i ne postoji razlog da to bude loše.

- Nije od juče da Srbiju obuzdavaju a da druge jačaju, zato je naš interes da čuvamo mir i da jačamo. Danas je prosečna plata u Srbiji 560 evra, ima puno stranih investicija., to je velika prednost i nekim silama to ne odgovara, pokušavaće da podižu druge a Srbiju spuštaju, neki smatraju da je inicijativa Otvoreni Balkan način jačanja Srbije. Amerikanci su to podržali, Višegradska grupa, danas nas je podržao i danski ministar spoljnih poslova.

- Očekujemo veliku posetu Angele Merkel. Nemačku morate da imate kao svog prijatelja.

- Uvećali smo mnogostruko odnose sa Turskom, Kinom, napredujemo, zato nam je potreban mir i stabilnost.

