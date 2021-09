PRIŠTINA NASTAVLJA UBRZANO NAORUŽAVANJE: Iz Amerike im stiglo 55 oklopnih vozila

Prištinska vlast nastavlja da se naoružava! Na Kosovo je, naime, stigla donacija Sjedinjenih Američkih Država od 55 oklopnih vozila. Donacija je predstavljena u kasarni Kosovskih bezbednosnih snaga u Prištini, a kosovska predsednica Vjosa Osmani najavljuje skoriju nabavku helikoptera. Sve ovo je indirektna pretnja kosovskim Srbima, ocenjuju sagovornici Kurira!

foto: EPA/VALDRIN XHEMAJ

Otporan na mine

Na Kosovo su iz Amerike stigla laka oklopna vozila M-1117, koji se u SAD proizvodio do 2002. godine, a inače je bio prvi američki oklopnjak otporan na mine.

foto: Marina Lopičić

Vojni analitičar Aleksandar Radić za Kurir kaže da ova nabavka nije direktna pretnja Srbiji, ali da to predstavlja Srbima na Kosovu i Metohiji. Dodaje da su Albanci nabavili veliku količinu oružanih sredstava, te da problem predstavlja raspoređivanje ovakvih vozila u srpskim sredinama.

- Nije ovo poruka nama, ali mnogo znači Albancima za podizanje samopouzdanja. Njihovi mediji i društvene mreže puni su snimaka kada su ova vozila dolazila. To je za njih impresivno - kaže Radić.

Priprema terena

Bivši oficir Kontraobaveštajne službe i potpukovnik u penziji Ljuban Karan navodi da su ova oklopna vozila minimalna pretnja za Vojsku Srbije, ali da su ogromna pretnja za, kako kaže, goloruki narod na severu Kosova i u enklavama, jer su ova vozila vrlo pogodna za intervencije protiv civila.

foto: Kurir TV

- Interesantno je da se, uz ove političke i druge pritiske na Srbiju, istovremeno forsira transformacija Kosovskih bezbednosnih snaga u tzv. vojsku Kosova. To je za nas bila i ostaće paravojska, to je sve vezano za Rezoluciju 1244 i za Srbiju je to nelegalno i nezakonito - navodi Karan i dodaje:

- Imam utisak da američke snage imaju nameru da se povuku s Kosova, kao i Međunarodna misija, te će oni napraviti nekakav plan za prelaz i plašim se da će upravo te međunarodne snage Kfor i NATO pomoći da se uspostavi kontrola i da će Srbiju dovesti u vrlo nezgodnu situaciju, gde bi neka naša intervencija bila tretirana kao napad na međunarodne snage.

Karan očekuje da će srpska diplomatija, pre svega oslanjajući se na dobre odnose s Kinom i Rusijom, moći da preduhitri ovakve događaje, jer je stav Srbije više nego jasan, a to je da neće dozvoliti neki novi pogrom ili egzodus.

