VUČIĆ O ZAHTEVIMA ZA SMENU MILORADA DODIKA: Radi se o veoma opasnom PRESEDANU ako bi se to dogodilo SRBIJA TO NEĆE NIKADA PRIZNATI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u intervjuu za TV Pink istakako da će Srbija uvek pomagati razvoj Republike Srpske.

- Nama je cilj da se spojimo i sa Tuzlom i sa Sarajevom autoputem. Oni traže smenu Milorada Dodika, člana Predsedništa BiH i tu se radi o veoma opasnom presedanu ako bi se to dogodilo. To ne bi bilo zasnovano na volji naroda. Takvih odluka neće biti, jer ne bi smelo da ih bude. Poznajem gospodina Šmita, jer mislim da on tako nešto ne bi uradio nikada.

Ako to i uradi Srbija to neće nikada priznati. To bi bilo toliko opasno da ja nemam reči, zamislite da je Dodik to tražio za nekoga od njih. Mi ne želimo da rušimo integritet ni Srbije ni BiH - navodi predsednik.

- Govorim ovo na ozbiljan način. Već puno puta sam pokušao da pokrenem važan dijalog između Srba i Bošnjaka. Moramo da se poštujemo i da razmišljamo o budućnosti. Kada govorimo o smeni Dodika, uvek će se potezati priča o Srebrenici.

Nudio sam tu vrstu strateškog dijaloga i posle linča u Srebrenici pre 5-6 godina. Neke teme su neprihvatljive za srpski narod. Srbija neće prihvatiti odluku da Dodik bude smenjen, ukoliko dođe do toga - objasnio je Vučić.

Kurir.rs