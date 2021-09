PLAVŠIĆ: Zahtev za smenu Dodika je gaženje međunarodnog prava! Mnogo je žrtava palo u ratu u BiH, zato mi je žao šta se dešava

Ne stišava se bura koju je bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović napravio zahtevom da visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit smeni srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika! Nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić kaže ekskluzivno za Kurir da je u BiH uveliko pogaženo međunarodno pravo.

- Kad bi tako bilo u drugim zemljama, ovako kao što je kod nas, mislim da bi onda u nastavni program pravnog fakulteta umesto međunarodnog prava trebalo uvesti predmet međunarodna sila. To je samo manifestacija međunarodne sile - navodi Plavšićeva.

foto: Dragana Udovičić

Ona smatra da Šefik Džaferović ne bi mogao da iznese pomenuti zahtev da nema podršku dela Zapada.

- Interesuje me kakva će biti reakcija Kristijana Šmita na ovo, kao i povodom skandalozne stvari koju je napravio Valentin Incko (doskorašnji visoki predstavnik u BiH, prim. nov.) svojim odlaskom i donetim zakonom o negiranju genocida. No, da li će iz toga Šmit izvući neku pouku, videćemo, ipak je i on samo eksponat jedne politike - dodaje naša sagovornica.

Biljana Plavšić kaže da joj je žao zbog svega što se dešava u BiH.

foto: Youtube prtscr / RTRS

- Žao mi je, jer je tokom rata toliko žrtava palo sa svih strana. Republika Srpska i Federacija su po Dejtonu mogle odlično da funkcionišu. Moramo priznati da je Dejton, u stvari, proizvod američke politike, a šta je bio razlog da ga upravo oni nastoje menjati - to ne znam. Ja sam od onih koji su smatrali da je Dejtonski sporazum najbolje rešenje, ali, verujte, tom prilikom sam gledala najbolje rešenje ne samo za moj narod nego uopšte, za sve građane BiH. Da se samo stvari vrate na iskonski Dejtonski sporazum, mir božji bi bio, bilo bi napretka te zemlje - zaključila je Plavšićeva.

foto: Youtube/Printscreen

Podsetimo, bošnjački član Predsedništva BiH Šefik Džaferović zatražio je od međunarodne zajednice smenu Dodika jer je, kako tvrdi, neglasanjem blokirao rad Predsedništva BiH u Sarajevu. Naime, na sednici Predsedništva nije bilo moguće doneti nikakve odluke jer je Dodik glasao protiv svih tačaka dnevnog reda, a potom nije glasao ni za jednu tačku, što je, tvrdi Džaferović, blokada rada Predsedništva. Istakao je i da će Dodik "morati da promeni svoju politiku ukoliko ne želi da ode sa političke scene".

Dodik pak tvrdi da učestvovanje u radu Predsedništva BiH nije blokada. Međutim, dodaje on, njegovo učešće u radu Predsedništva BiH je moguće u skladu sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske dok god se ne dođe do rešenja o zakonu koji je nametnuo Incko.

- Taj zakon je neodrživ i Narodna skupština Republike Srpske ga je ukinula na prostoru RS. Ozbiljno se spremamo da sprovedemo takav nalog parlamenta Srpske - poručio je Dodik.

Istakao je da Kristijan Šmit "ne postoji u BiH" i da nije ispoštovana procedura njegovog imenovanja.

Dodik nije na Bledu zbog Šmita Komšić i Džaferović samo turistički Predsedavajući Predsedništva BiH Željko Komšić i član Predsedništva BiH Šefik Džaferović juče su učestvovali na Bledskom strateškom forumu, dok srpski član tog tela Milorad Dodik nije otputovao u Sloveniju zbog novog visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, koga, kako je ponovio, ne priznaje kao visokog predstavnika jer njegovo imenovanje nije potvrđeno u Savetu bezbednosti UN. - Komšić i Džaferović u Sloveniju mogu ići samo privatno, a ne u ime Predsedništva BiH - poručio je Dodik. Iz Demokratske fronte (DF), Komšićeve stranke, saopšteno je da je ova Dodikova odluka nastavak njegove političke i diplomatske izolacije, te da Komšić i Džaferović "i bez njega mogu u punom kapacitetu predstavljati BiH i njene državljane".

Dragomir Anđelković Pokušaj smene - agresija na RS Politički analitičar Dragomir Anđelković ocenio je za Srnu da bi pokušaj smene Dodika bio agresija na Republiku Srpsku. Kako ističe, besmislen je Džaferovićev zahtev za smenu Dodika, a kad bi "novi lažni visoki predstavnik u BiH" Kristijan Šmit pokušao to da učini, to bi bila agresija na Srpsku. - A zna se kako se na agresiju odgovara - rekao je Anđelković.

