PALMA: Prvi put se desilo da dve države, članice Evropske unije, otvoreno podržavaju Srbiju - Mađarska i Češka

“Čuli smo i od predsednika Srbije da se nekima u Evropskoj uniji nije dopala ideja “Otvoreni Balkan”, ali prvi put se desilo da dve države, članice Evropske unije, otvoreno podržavaju Srbiju i to ne samo deklarativno, nego svim sredstvima, a to su Mađarska i Češka. Nikada se nije desilo da izađe premijer jedne države članice Evropske unije, u ovom slučaju Viktor Orban kao premijer Mađarske i da kaže da je Srbija ključna država za ulazak u Evropsku uniju i da kaže da više treba Srbija Evropskoj uniji, nego što Evropska unija treba Srbiji. I to Orban kaže bez obzira na posledice koje će imati zbog te izgovorene rečenice”, izjavio je gostujući na televizji Pink predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma.

“Albanci su najavili da će prekršiti i Vašingtonski sporazum, kao što su nisu ispoštovali ni Briselski sporazum i najavili su da će krenuti u novo lobiranje za nezavisnost Kosova i da će podneti zahtev za članstvo u Interpol i UNESKO. Vašingtonskim sporazumom je potpisano da Srbija neće nastaviti sa informisanjem država u svetu o stanju vezanom za Kosovo i Metohiji, kada je Ivica Dačić bio šef diplomatije i kada je 18 država povuklo priznanje o nezavisnosti Kosova. To nije bilo lobiranje, to je bilo informisanje o pravom stanju stvari. Albanci su se obavezali Vašingtonskim sporazumom da neće da traže nova priznanja, a sada su najavili i to i nove zahteve za ulazak u Interpol i UNESKO.

Ja mislim da oni nemaju većinu u tim svetskim organizacijama i oni će izgubiti i toga su svesni. Ono što je za nas važno je da treba da afričko - azijske države, ne da lobiramo, nego da ih informišemo o pravom stanju vezanom za Kosovo i Metohiju, jer se pozicija država članica Evropske unije koje su priznale nezavisnost Kosova neće menjati, od toga nema ništa, ali isto tako se neće menjati pozicija onih članica Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova, a to su Grčka, Rumunija, Španija, Slovačka i Kipar”, kazao je Marković.

kurir.rs/Pink