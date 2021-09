UNAPREĐENJE SARADNJE: Sastanak ministra Stefanovića sa pomoćnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Jenčom FOTO

Potpredsednik Vlade i ministar odbrane dr Nebojša Stefanović sastao se danas sa pomoćnikom generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za evropska, centralnoazijska i američka pitanja u upravama za politička i pitanja izgradnje mira i multinacionalnih operacija Miroslavom Jenčom.

Na početku sastanka, ministar Stefanović istakao je da su Ujedinjene nacije za Srbiju najznačajnija međunarodna organizacija, posebno važna po pitanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije koje je naš prioritet. Takođe, kako je ocenio, dobra saradnja sa Kancelarijom UN u Beogradu je od ključnog značaja, imajući u vidu da je ona glavni kanal komunikacije sa Misijom UN na Kosovu i Metohiji (UNMIK). Ministar odbrane je naglasio da Srbija i u uslovima pandemije korona virusa nastavlja da unapređuje saradnju sa UN u oblasti multinacionalnih operacija i doprinosi održavanju međunarodnog mira i bezbednosti, kao i da posebnu pažnju posvećuje angažovanju vojnomedicinskih kapaciteta u multinacionalnim operacijama UN.

On je podsetio i da su Ministarstvo odbrane i Vojska Srbija prihvatili koncept rodne ravnopravnosti kao jedno od svojih strateških opredeljenja i istakao da će nastaviti da planski sprovode mere za povećanje zastupljenosti žena i njihovo ravnopravno učešće u realizaciji svih zadataka. Pomoćnik generalnog sekretara UN Jenča izrazio je zadovoljstvo što Srbija, čak i u otežanim uslovima pandemije, nastavlja da unapređuje saradnju sa UN u oblasti multinacionalnih operacija i aktivnim učešćem doprinosi očuvanju međunarodnog mira i bezbednosti.

On je posebno ukazao na značaj angažovanja pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u multinacionalnoj operaciji UN u Libanu i u Centralnoafričkoj Republici. Prema njegovim rečima, Srbija raspolaže značajnim resursima koji doprinose izgradnji kapaciteta za angažovanje u mirovnim operacijama i u tom smislu izdvojio je naš Centar za mirovne operacije, sertifikovan od strane UN, i Centar za obuku jedinica za multinacionalne operacije u bazi „Jug“. On je istakao da Ujedinjene nacije pridaju veliku važnost radu UNMIK, posebno imajući u vidu da je on na osnovu Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN garant statusne neutralnosti međunarodnog prisustva na Kosovu i Metohiji.

Pomoćnik generalnog sekretara UN Jenča pohvalio je, ovom prilikom napore Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u implementaciji Rezolucije SB UN 1325 i istakao činjenicu da je Srbija već ispunila oba cilja definisana od strane UN-a koji se odnose na učešće žena na pozicijama štabnih oficira, vojnih posmatrača, kao i unutar kontingenata u multinacionalnim operacijama. On je ocenio i da Srbija ima vodeću ulogu u borbi protiv COVID-19 u regionu, kako kroz uspešan proces vakcinacije sopstvenog stanovništva, tako i kroz donaciju velikog broja vakcina i medicinske zaštitne opreme zemljama u okruženju i stvaranjem uslova za imunizaciju i stranih državljana.

