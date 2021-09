PREDSEDNIK SRBIJE POSLAO SNAŽNU PORUKU: Nema povratka u prošlost, nema povratka unazad, Srbija danas ume da brine o sebi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je video snimak na svom Instagram profilu koji pokazuje uspeh naše zemlje.

Predsednik Vučić je u video snimku poručio ljudima da nema povratka u prošlost i unazad, već da moramo da guramo napred i da Srbija danas ume da brine o sebi i o svom narodu.

- Vi vidite da Srbija ide napred, da se ekonomski neuporedivo brže razvija, ali da isto tako Srbija ume da čuva svoje nacionalno dostojanstvo. Danas se hvalimo onim što izvozimo u zemlje Evropske unije, a to je dobra roba, to su usluge, to je naše znanje, naši softveri i sve drugo. U tom smislu se Srbija mnogo promenila. Srbija danas ume da brine o sebi, o svom narodu, Srbija ume da poštuje i sebe i svoje žrtve i svoje ljude. Ali ume da poštuje i budućnost svoje dece. Nema povratka u prošlost, nema povratka unazad, a vas molim da nam i dalje pomažete da guramo napred, da guramo snažnije, da guramo jače nego ikad. Živela Srbija - rekao je predsednik u video snimku koji je objavljen na Instagram profilu "avucic".

(Kurir.rs)