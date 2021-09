USTOLIČENJE MITROPOLITA JOANIKIJA NA CETINJU: Ovo je pokušaj razaranja pravoslavlja, to traje od 17. veka! USIJANJE DANA

Tenzije u Crnoj Gori pred ustoličenje mitropolita Joanikija u Cetinju su sve veće, a pristalice komita su, kako pišu mediji, već počeli da se naoružavaju, što je među narodom na Cetinju ulilo strah. Da li će protestanti, koje su inače pozvali na okupljanje i crnogorski predsednik Milo Đukanović i raspop Miraš Dedeić, da unište svečani i duhovni čin ustoličenja mitropolita? Kome odgovaraju nemiri u Crnoj Gori? Da li politika može da nadvlada duhovno-religiozan čin? Kakva je ličnost mitropolit Joanikije?

Gosti Usijanja dana su Ljiljana Habjanović-Đurović, književnica i Jovan Markuš, publicista. Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

- Samo je važno da u ovakvim trenucima se svi sete kom narodu i kojoj crkvi pripadaju, kaže Habjanović- Đurović.

- Ta napetost traje već 30 godina, bio sam na ranijim ustoličenjima mitropolita, ali nije bilo velikih napetosti, ali tek 1991. počinje ta "igranka" u režiji Udbe po mom mišljenju. Cetinje je zamišljeno kao pozornica za isprobavanje raznih projekata, a ovo nema veze sa verskim pitanjima, lepo je primetio patrijarh da se radi o zameni teza. Ovo nije samo udar na Mitropoliju i SPC nego pokušaj razaranja pravoslavlja. DPS ne možed da podnese da je izgubio vlast, a sve na Cetunju privredu su uništili, kaže Markuš.

- Pokušaji razaranja pravoslavlja postoje još od 17. veka, kaže Đurović.

- Mislim da se stvara bespotrebna panika, najveća odgovornost za sve leži na predsedniku države i Veselinu Veljoviću. Ovo odgovara Milu Đukanoviću, oni ovako hoće da se vrate u politički život. lepo je rekao danas Abazović, kada dođe dan pravde, njima je bolje da beže iz zemlje ili idu u zatvor, kaže Markuš.

- Đukanović je ubedio sebe da je ispravno to što radi, ali on već duže vreme vuče poteze očajnika, bliže se i izbori, mislim da on ovako želi da podstiče svoje birače. Što se tiče Krivokapića, njega ne poznajem, ali bojim se da mu Amfilohije danas ne bi rekao "blago meni",misli da je zaboravio ko ga je doveo na vlast, kaže Đurović.

- Ne bi trebalo dolivati ulje na vatru, sačekajmo otpisivanje ugovora između MItropolije i Vlade, kaže Markuš.

