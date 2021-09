PREDSEDNIK: Srbija neće biti parking za izbeglice iz Avganistana, dolazak par stotina ljudi nije ništa

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija neće biti "parking" za izbeglice iz Avganistana ali i dodao da dolazak par stotina ljudi iz te zemlje "nije apsolutno ništa".

On je posle sastanka sa austrijskim kancelarom Sebastijanom Kurcom ocenio da oni koji napuštaju Avganistan nemaju nameru da ostanu na Zapadnom Balkanu već da im je cilj da dodju do Zapadne Evrope ili SAD.

"Srbija će pokazati solidarnost ali neće biti parking za izbeglice. Jedno je da imate zahtev za dolazak 150 devojaka ili žena koje se bave fudbalom ali još ih nismo primili. Sve što je do 500 ljudi, to je apsolutno ništa. Naša je dužnost da tu pokažemo solidarnost", rekao je Vučić i dodao da će se po pitanju izbeglica dogovarati sa Austrijom i susednim zemljama. On je najavio i da će do kraja godine, u Srbiju doći četiri investitora iz Austrije što u vidu otvaranja pogona što kroz polaganje kamenja temeljca za nove fabrike. "U poslednih 10 godina, Austrija je drugi ili treći investitor u Srbiji. Za prvih sedam meseci ove godine imali smo za 22,3 odsto veću trgovinsku razmenu nego rekordne 2019. godine.

Nastavićemo da saradjujemo sa austrijskom Privrednom komorom i na dualnom obrazovanju jer po poslednjim podacima, od 4.000 djaka koje smo školovali po tom principu, 70 odsto njih je već dobilo posao u struci", kazao je predsednik Srbije.

