ORIĆ NARUČIO LIKVIDACIJU GENERALA BADŽE? Novi detalji smaknuća u restoranu u centru Beograda POSLAO UBICU ZBOG OSVETE

Iza likvidacije generala srpske policije i načelnika Službe javne bezbednosti Radovana Stojičića Badže, izrešetanog aprila 1997. godine u beogradskom restoranu, pred sinom i još jednom osobom, navodno stoji osvedočeni srbomrzac i komandant Armije BiH u Srebrenici Naser Orić!

Badžino ubistvo Orić je prema nepotvrđenim informacijama naručio zato što ga je tadašnji prvi operativac srpske policije nasamario u švercu cigareta, unosnom ilegalnom biznisu koji su zajednički vodili.

Posle 24 godine od likvidacije Stojičića, naime, dobro obavešteni krugovi u BiH odlučili su da progovore.

- Orić i Badža su se poznavali još iz perioda dok je Naser bio u srpskoj policiji. Naser Orić bio je radnik srpskog MUP do kraja 1991. Nakon što je završio šestomesečni kurs u Zemunu za policajca i pošto je odradio pripravnički staž u OUP Savski venac u Beogradu našao se u specijalnoj jedinici MUP Srbije koju je formirao Radovan Stojičić Badža. Tada su uspostavili veze koje su preneli i na saradnju u trgovini cigaretama. Međutim, prijateljstvo je puklo kad su se zakačili oko tog biznisa. Otimačina oko skupljanja kajmaka iliti podele plena dovela je do Badžinog smaknuća. Osnovano se sumnja da Orić stoji iza njegove likvidacije, ali to nikada nije do kraja istraženo - priča obavešteni izvor Srpskog telegrafa.

Novinar Milomir Marić je takođe otkrio svoja ekskluzivna saznanja o saradnji koja je generala koštala života.

- Naser mi je često poručivao da smo jedino (Vojislav) Šešelj i ja pravi Srbi, a da su ostalo goli izdajnici. Čitao sam jedan obaveštajni izveštaj kako je tokom rata funkcionisala trgovina cigaretama između Badže Stojičića i Nasera Orića. Badža je preko prijateljice Selme slao Oriću cigare u Srebrenicu, koje je on distribuirao u Sarajevo, Tuzlu... Na tome su obojica izuzetno profitirala. Taj šverc-komerc nikada nije bio do kraja razotkriven, ali se govorilo da je jedan od razloga za likvidaciju Stojičića - rekao je Marić.

Dobro obavešteni izvor podseća da se spekulisalo da se kraj stola za kojim je usmrćen policijski general nalazila torba puna tadašnjih nemačkih maraka, a prema izveštaju holandske policije kofer je policijskom šefu u kabinet donela Selma Naumovska, velika ljubav Nasera Orića.

Marko Nicović, nekadašnji prvi čovek beogradske policije, navodi da se u MUP tada pričalo da je "Badžu ubio duvanski dim". Iako, kako kaže, nema saznanja da Orić stoji iza toga, Nicović navodi da se Badža osilio u švercu.

- Uzeo je svojim ortacima iz šverca nekoliko šlepera i preko svog brata i carinika prodao tu robu. Pošto nije hteo da vrati njihov deo, oni su ga posle izvesnog vremena namamili da dođe u "Mama miju" da mu daju njegov deo. Došao je bez obezbeđenja iako je uvek bio pod pratnjom. Nije hteo da vide da on uzima veliki novac od švercera. Na sastanku sa njim je bio i čovek sa carine. Bio je još prisutan i Badžin sin Vojislav i niko više. Šverceri su poslali ubicu koji je samo njega likvidirao - objašnjava Nicović.

Veze Nasera Orića i generala Stojičića su nesporne, a osvedočeni srbomrzac je i sam govorio kako je radio za Badžu.

- Bio sam deo policijskog tima koji je čuvao Miloševića, između ostalog, i na Gazimestanu 28. juna 1989. godine. Specijalce MUP Srbije napustio sam posle prijateljske sugestije komandanta Radovana Stojičića Badže jer mi je sugerisao da napustim jedinicu zato što dolazi vreme kad ni on neće moći da kontroliše situaciju - ispričao je jednom prilikom Orić.

Apelacioni sud je 2016. utvrdio je Badža bio organizator grupe švercera cigareta zajedno sa bratom Sinišom koji je tada osuđen na četiri i po godine zatvora. Utvrđeno je da su cigarete lažno deklarisane kao toalet-papir da bi bile unete u zemlju.

