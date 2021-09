BILO JE TAČNO DA JE USTOLIČENJE OTKAZANO U JEDNOM TRENUTKU! Vučić: Čestitam Krivokapiću što je pokazao da ima instrumente!

"Najavljivane su tenzije, najavljivani su protesti, Cetinje je mesto koje je preko 90 odsto stanovništvo orijentisano protiv SPC i prema svima koji pripadaju drugim narodima osim crnogorskog, ali ne mislim da je mržnja stvarna već indukovana od strane određenih političara, što je rezultiralo ovim zbivanjima" rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić za TV Prva.

Predsednik Srbije, pričao je o situaciji u Crnoj Gori i napomenuo da su protesti bili najavljeni, te da je bilo za očekivati sva ova događanja.

Rekao je da je već čestitao mitropolitu Joanikiju na ustoličenju, ali i da čestita Crnoj Gori na tome tome što je uprkos pritiscima organizovala ustoličenje na Cetinju.

- Dobro je što je Vlada promenila svoju odluku, bilo je tačno da nije trebalo da se dogodi ustoličenje, ali je to oko 1 sat promenjeno i dobro je da se to desilo, i čestitam Krivokapiću što je pokazio da ima instrumente da sprovede u delo - kaže on.

