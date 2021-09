SRAM TE BILO, OBUĆINA! Puna su ti usta profesionalizma, a spinuješ čim si fotografisana s Đilasom!

Novinarka Njuzmaks Adrije Jelena Obućina pokazala je kako lako ume da pogazi novinarsku etiku i uzuse profesionalnog izveštavanja kada na videlo ispliva istina koju bi najradije da zatrpa.

Nakon što je uhvaćena sa liderom Stranke slobode i pravde Draganom Đilasom u noćnom druženju u jednom beogradskom restoranu, Obućina je rešila da potpuno izvrne priču, zameni teze i pokuša da pomeri fokus pažnje javnosti na pitanja o tome kako su nastale fotografije. Obućina i svi koji su je savetovali na ovako očajnički pokušaj manipulacije građana zaboravili su, slučajno ili namerno, da je sasvim legitimno objaviti fotografije na kojima su dve javne ličnosti, od kojih je jedna političar, a druga poznato TV lice.

foto: Kurir

Dakle, u tome nema ničega sporno, ali jeste sporno to što Obućina, nakon što je fotografisana s liderom SSP, uporno spinuje, i to ni manje, ni više nego pričom da je prate. A kad novinar - i to novinar koji se samoproglasio za nezavisnog, profesionalnog i objektivnog - tako spinuje, to je već prava sramota.

No, jasno je zašto Obućina nije nimalo srećna što su njihove zajedničke fotografije osvanule u medijima. Obućina i Đilas u opuštenom noćnom ćaskanju u restoranskoj bašti scena je kojom se raspršuje lažni imidž ove novinarke i medijske kuće za koju radi. Jer, Obućina se uporno deklariše kao veliki profesionalac, ali ispada da u slobodno vreme provodi sa čovekom za kojeg je jasno da stoji iza medija u kojem radi.

Posle svega postavljaju se samo dva pitanja. Prvo - zašto nikada nije kritički izveštavala o Draganu Đilasu, niti će to, po svemu sudeći, ikada i raditi? I drugo pitanje - zašto stalno napada sve koji smetaju Đilasu?

foto: Printscreen/Instagram

Svi koji prate Obućinine uvodnike, a koje čak i štampa jedan dnevni list naklonjen Đilasu, mogli su da primete da je ovaj političar izostavljen u njenim komentarima. Pominjani su skoro svi, najčešće Đilasovi protivnici, ali upadljivo je da se sam Đilas nikada nije našao na njenom tapetu.

Pomenuta fotografija možda i dokazuje zašto je to tako.

Kurir.rs