ŽESTOK ODGOVOR MINISTRA NEDIMOVIĆA: Jeremić i Đilas selo viđali samo na reklami

Član Predsedništva Srpske napredne stranke i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović "za sve koji misle da poljoprivrednici imaju kolektivnu amneziju" poručuje sledeće:

"Subvencije za poljoprivredu 2010. godine kada su Jeremić i Đilas sa svojim kolegama bili na vrhuncu vlasti, oholosti i moći iznosile su 180 miliona evra. Sada, 2021. godine, iste te subvencije iznose gotovo 400 miliona evra. Dakle skoro 250 odsto veće. Za pametnog dosta, a pulenima nekadašnjih vlastodržaca više nego dovoljno da sjašu s leđa naroda pričama kako su oni zlatne ribice koje su vazda ispunjavale sve snove i koje će, samo da eto dođu na vlast, ponovo ispunjavati iste građanima baš kao i te 2010. godine", poručuje Nedimović i dodaje:

"Molim vas samo nemojte da ispunjavate tako želje, jer od njih je i država i narod već 2012. godine bio na ivici bankrota. Jedino ste vi bili u plusu, neki i tričavih 600 miliona evra, a neki su od svojih dobrotvora dobijali tek 10-ak, 15 miliona evra. Evropske novce, IPARD nisu ni na tv-u videli, kamoli da su ih obezbedili ljudima. Ne, to smo mi koji, po njima samo sebe gledaju, morali da završimo. Zbog toga mi je posebno zadovoljstvo da sam lično to obezbedio, a ne čuveni evropejci iz kruga dvojke".

Nedimović kaže da se "mora debelo oznojiti od rada za rezultat".

"To vama nije bilo, ali što je još gore i dalje nije poznato. Takođe, g. Aleksića bih molio da ne širi laži o tobožnjim interesima drugih, kada se jasno zna čiji su se interesi i ko je iste branio svakodnevnim pritiscima da se poštopoto naplate lična potraživanja samo jedne firme od bankrotiranog Agrokora, nemajući ni trunku obzira prema pravu kolektiviteta odnosno pravu desetina drugih firmi i pojedinaca koji su takođe bili u istom problemu. Dakle, samo svoj interes, makar svi drugi propali. Zato ste i tu gde jeste, na vašu žalost narod to vidi, a na sreću istog i jeste na nivou statističke greške. Za mere podrške poljoprivrednicima se ne brinite, jer kao što vidite ima ih i biće ih daleko više nego što ste vi i mogli da sanjate. Traktora, mehanizacije i mnogo toga drugog nije bilo za vreme političkih magova Jeremića i Đilasa, ali ne mogu ni puno da ih krivim, kad su selo viđali samo na reklami, ali poslednjem je i to bilo dovoljno, s obzirom da je od iste ozbiljno profitirao. Za kraj bih zamolio g. Aleksića da se više ne sramoti sa izjavama o četvrtoj muži krava, mislim da je dovoljna bila legendarna izjava o krastavcima kornišonima i pokazanom elementarnom neznanju o berbi istih. To posebno, ako se već petljate u sve i svašta, ovog puta u agrar", zaključuje Branislav Nedimović.

(Kurir.rs)