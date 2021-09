VUČIĆ O OPTUŽBAMA IZ REGIONA: Posle ustoličenja Joanikija krenuli su NAPADI! Lažu da preko SPC pokušavam da pravim Veliku Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je obraćajući se iz Palate Srbije govorio i o situaciji u regionu. On je rekao da su se čudne stvari događale u prethodnih 48 sati.

"Za našu zemlju mir je od presudnog značaja. Sve što smo uspeli da uradimo u našoj zemlji prethodnih godina, uspeli smo zato što smo čuvali mir i stabilnost i smatrali da je od političkih poena život mnogo bitniji i da je ispred svega", rekao je Vučić.

Kako kaže, ne vidi potrebu za bilo kakvim izlaganjem opasnosti građane Srbije.

- Trpeli smo raznorazne pritiske, pretnje. Trudili smo se da ćutimo. Slušao sam raznorazne besmislice, o poziciji Srbije, o našim akcijama u regionu. Najpre što se tiče naših razgovora sa Prištinom. Postignut je mali napredak kada je reč o nestalima.

Drugih vrsta napretka nije bilo. Albanska strana ne želi nikakav dogovr, oni ne žele ni razgovor. Zašto to rade nisam u stanju da dokučim do kraja. Ono što je važno, to su događaji u Crnoj Gori. Iako sam dobio pozivnice da prisustvujem događajima i na Cetinju i u Pogorici nisam otišao. U pismu Joanikuju sam govorio jezikom ozbiljnog i odgovornog predsednika, rekao je Vučić i dodao:.

- Posle događaja u Crnoj Gori, iako nisam otišao na ustoličenje a dobio sam pozivnicu, počeli su napadi iz regiona, odnosno Hrvatske.

Međutim, kako je ustoličen mitropolit Joanikije krenuli su napadi iz regiona. Kažu da sam ja upravljao napadima, naredio koje će oružje da se nosi, ko će da vozi helikopter. Nisam razgovarao ni sa kim. To su sve izmislili. Pročitao sam da su me pojedini strani predstavnici optužili da preko Crkve želim da pravi veliku Srbiju.

Kada pročitate sijaset tih gluposti možete da dođete do nekih zaključaka. Neki ljudi teško trpe svoj politički poraz i ne umeju da reaguju normalno,već izgbube nerve. Kada slušam te bajke o nekom partnerstvu sa Đukanovićem, pa ću da pitam Violu fon Kramon. da mi kaže kada sam imao bilo kakvo partnerstvo sa Đukanovićem.ž, rekao je Vučić

