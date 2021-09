DIPLOMATSKA OFANZIVA: Srbija narednih dana u centru pažnje najuticajnijih lidera Evrope! Merkel, Fon der Lajen i Erdogan s Vučićem

Srbija će do kraja septembra biti nezaobilazna stanica za brojne uticajne političare iz sveta!

Predsednik Aleksandar Vučić već u ponedeljak će ugostiti nemačku kancelarku Angelu Merkel, zatim će otputovati u Tursku, na sastanak sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, a 28. i 29. septembra u Beogradu će boraviti predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen. Do kraja meseca Vučića čekaju i razgovori s liderima Višegradske grupe, dakle najvišim zvaničnicima Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke.

I ekonomija u fokusu

Osim rešavanja kosovskog pitanja i evropskih integracija, što je uvek nezaobilazno u svim međunarodnim susretima, sagovornici Kurira očekuju da će teme ovih važnih sastanaka biti i budućnost BiH, aktuelna zbivanja u Crnoj Gori, ali i ono što prevazilazi okvire regiona - sasvim izvesni talas migranata iz Avganistana u Evropu.

Potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić kaže za Kurir da je septembar prepun važnih sastanaka koji su od velikog značaja kako za Srbiju, tako i za region zapadnog Balkana.

foto: Kurir

- Svaki sastanak pojedinačno, počev od ovog sa visokim predstavnikom za BiH Kristijanom Šmitom, govori i o poziciji Srbije na međunarodnoj sceni, ali i o izazovima s kojima se suočava kao centralna država zapadnog Balkana, od kojih su dijalog Beograda i Prištine, situacija u BiH i izgledna migrantska kriza među najvećim. Nikako ne treba zanemariti ni ekonomski aspekt ovih sastanaka, jer je izuzetna ekonomska saradnja, ne samo s Nemačkom, koja je vodeći spoljnotrgovinski partner, već i sa Turskom, zalog za budući rast i razvoj. Evropska perspektiva Srbije potvrđuje se i prvom posetom Fon der Lajenove i konkretizacijom dogovora o snažnoj podršci EU izgradnji infrastrukture i povezivanja na zapadnom Balkanu - ocenjuje naša sagovornica.

Srbija nezaobilazna

Bivši diplomata Milisav Paić naglašava za naš list da sve ove diplomatske aktivnosti govore o važnosti koju Srbiji pridaju visoki zvaničnici Evrope.

foto: Kurir

- To pokazuje da je Srbija centralna zemlja u jugoistočnom delu Evrope i da bez nje i njenog aktivnog učešća, ali uz poštovanje njenih nacionalnih interesa, ne može da se osigura mir i stabilnost u Evropi. Svakako je u interesu Srbije da ima ovakve sagovornike, jer je to priznanje i za našu spoljnopolitičku poziciju. Rešavanje kosovskog pitanja, sudbina BiH, poslednja zbivanja u Crnoj Gori i talas izbeglica iz Avganistana su teme koje su od interesa za sve sagovornike. Nije nevažno i to što se svi ovi susreti organizuju uoči zasedanja Generalne skupštine UN, pa će situacija u regionu biti tema i tog globalnog skupa - objašnjava Paić.

Ognjen Pribićević Nemačka pokazuje koliko joj je važan ovaj region Nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj Ognjen Pribićević smatra da poseta Angele Merkel Srbiji, mesec dana pred odlazak u penziju, pokazuje koliki značaj ova uticajna zemlja pridaje regionu. foto: Kurir - Uvek je dobro kad dolazi kancelar Nemačke u Srbiju zato što je Nemačka uvek pokazivala interes za ovo područje, koje se u najvećem delu poklapa sa našim interesima - politička stabilnost, ekonomski napredak, integracije. Nemačka snažno podržava naš put evropskih integracija. Ovo područje nije prioritet kancelarke, ali je van liste prioriteta jedno od najvažnijih pitanja. Za Nemačku je EU prioritet, Amerika, Rusija... a zapadni Balkan je jako važno područje i želela je posetom da pokaže koliko je to važno. Verujem da će razgovori biti iskorišćeni da se odnosi dalje prodube - izjavio je Pribićević za RTS.

Kurir.rs