PREDSEDNIK SRBIJE SA PATRIJARHOM PORFIRIJEM O JASENOVCU: Da sećanje na srpsko ime i prezime ne bude zatrto

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa patrijarhom SPC Porfirijem.

Teme sastanka bile su 80 godina od osnivanja sistema koncentracionih i logora smrti u Jasenovcu i obnove spomen kompleksa manastira Jasenovac. Sastanak je održan u prostorijama Srpske Patrijaršije.

Sastanku je prisustvovao i istoričar Dejan Ristić.

Po završetku sastanka, predsednik Vučić i patrijarh Porfirije se obraćaju javnosti.

Predsednik Vučić je rekao:

"80 godina je od stvaranja najmonstruoznije fabrike smrti. Razgovarali smo kako i na koji način da osnažimo kulturu pamćenja, kako da učinimo sve da ne budu zaboravljene jasenovačke žrtve, kako država može da pomogne SPC. Razgovarali smo i o drugim važnim pitanjima. Prenosim potvrdu gospodina Dodika o izgradnji svesrpskog svetilišta na teritoriji Donje Gradine u BiH. U pitanju je memorijalni centar posvećen svim našim žrtvama, da sećanje na srpsko ime i prezime ne bude zatrto. 80 odsto novca uložiće Republika Srbija, a 20 Republika Srpska".

Vučić je najavio i da će se država pozabaviti nečim što je decenijama zapuštano.

"Bilo je reči o renoviranju Muzeja žrtava genocida, problem koji nije rešavan 40 godina. Otvorićemo paviljonje na Starom sajmištu, da pokažemo istinu celom svetu o stradanju srpskog naroda. U međuvremenu, zajedno ćemo podneti inicijativu da leva obala Save dobije naziv Jasenovačkih žrtava, ne samo srpskih".

Novinarima se potom obratio i patrijarh srpski gospodin Porfirije.

"Najpre moram da izrazim zahvalnost predsedniku Vučiću i u istoj meri mom bratu i saslužitelju vladici Jovanu, kao i direktoru muzeja žrtava genocida za veliki trud i brigu koju pokazuju u odnosu na sve žrtve našeg naroda kroz prošli, 20. vek, naročito na one koji su postradali na najmonstruozniji način. Nevino od ustaške ruke u logoru Jasenovac".

"Podvukao bih reč svetilište koju je upotrebio gospodin predsednik. To je prava reč koja opisuje mesta stradanja. Mnogo puta sam bio ne samo u JNasenovcu, nego i na drugim mestuma, u Jadovnu... Kad god sam ušao u Jasenovac, imao sam utisak da sam ušao u sasvim drugačiju zonu postojanja u odnosu na sve oko nas. U neku mističnu zonu. U tom smislu, ta mistična zona Jasenovca i drugih mesta stradanja ljudi pokazuje da je tmetafizički prostor. Zato to jeste svetilište i ništa bolje nije moglo da se desi za sve koje su postradali, ali i one koje su počinili zločine, i one koji idu s dobrom voljom ili bez nje".

Poglavar SPC osvrnuo se i na manastir koji je podignut u Jasenovcu.

"Na tom mestu je nikao ženski manastir iz koga se 24 časa neprekidno uzdiže molitva za postradale. Da se i oni za nas mole za dobro i mir među ljudima, ali i za svoje zlotvore. Oni koji su činili takve zločine ispisali su se iz svakog naroda. Oni ne pripadaju ljudskom rodu. Ne mogu da se porede ni sa beslovesnim svetom. Svetilište treba da postoji i na suprotnoj strani reke Save gde su mnogi stradali po jasenovačkom sistemu".

Patrijarh Porfirije istakao je značaj naših molitvi na tako svetom mestu.

"Molitva jeste pamćenje, sećanje na prošlost, ali i na budućnost. Ko to nema, ko nema sećanje na to zašto nas je Bog stvorio, a stvorio nas je da budemo njemu podobni... Ko to nema, taj ne može poštovati sebe i prepoznati drugog i otuda reke mržnje susrećemo na svakoj strani sveta. Pomen, sećanje, pamćemnje jeste molitva i to čini manastir sa svojim monahinjama. Ali da se pamćenje nikad ne pretvori u zlopamčćenje, nego da se obraćamo Bogu i molitvom lečimo. Da se to nikada nikome i nigde ne ponovi. Bog zna zašto je to baš tako da imamo manastir u Jasenovcu i ako Bog da, da imamo svetilište, memorijalni centar na drugoj strani obale. Kao i da imamo Muzej žrtava genocoda. To čini svaki narod u odnosu na sebe, pokazaujući poštovanje prema sebi i svome. Bez toga nije moguće ni poštovati drugoga i načiniti prvi korak u odnosu na njega".

Logor Jasenovac bio je najveći koncentracioni i logor smrti na prostoru okupirane Kraljevine Jugoslavije za vreme Drugog svetskog rata.

Formirala ga je Nezavisna Država Hrvatska (NDH) u avgustu 1941. godine.

Logor su uništile ustaše u aprilu 1945. godine da bi sakrili tragove počinjenih zločina.

Državna administracija Hrvatske nazvala je mesto mučenja i ubijanja Srba, Jevreja i Roma "radnim logorom Jasenovac".

Tačan broj žrtava u sistemima logora Jasenovac nije nikada utvrđen.

Spomen-park Jasenovac je do 2012. utvrdio spisak od oko 83.000 žrtava, dok je Muzej žrtava genocida sačinio spisak od oko 88.000 žrtava.

Predsednik Srbije i poglavar SPC razgovaraće i o obnovi manastirskog kompleksa Jasenovac, koja je započeta krajem avgusta.

Rekonstrukciju crkve posvećene Rođenju Svetog Jovana Preteče, koja je oštećena i više puta oskrnavljena tokom građanskog rata devedesetih, finansira država Srbija.

Vučić i patrijarh Porfirije sastali su se i pre tri dana, posle ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija na Cetinju, kada su razgovarali o završetku Hrama Svetog Save.

(Kurir.rs)