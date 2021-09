TEROR NE PRESTAJE: Albanci kamenovali kuću srpske starice na Kosovu i upali u nju: Preplašena sam i na lekovima za smirenje!

Albanci ne prestaju sa terorom nad srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Poslednja koja im se našla na meti je Mirjana Dedić (74), čiju su kuću kamenovali i čak i upali u nju preksinoć u Orahovcu. Srećom, ona je prošla bez povreda, ali strah ne prestaje.

Kako je Mirjana ispričala za Kurir, jučerašnji dan je provela na lekovima za smirenje, još uvek potresena i preplašena zbog onog što se dogodilo prethodne večeri.

foto: Kancelarija za KiM

- Imam 74 godine, živim sama u kući i evo, danas sam ceo dan na "bromazepamima" nakon svega. Živim sama, i sin i ćerka su mi se odseili, a muž je umro 2004. Ceo Orahovac zna da sam ja sama ovde. I inače mi nije svejedno što sam sama u kući, a sada nakon ovoga... Ne znam kako da se smirim - rekla nam je u dahu. Albanci su, priča nam, počeli da joj kamenuju kuću usred noći, oko pola tri ujutru.

- Nisam mogla da spavam, pa sam oko jedan ujutru popila lek za smirenje ne bi li mi san došao na oči. Međutim, tek što je počeo da me hvata san, čula sam neku užasnu buku, lupalo je na sve strane. Pomislila sam da je zemljotres! Obukla sam se, misleći da ću morati da izađem iz kuće, pa da ne budem u spavaćici. Međutim, brzo sam shvatila da mi zapravo neko kamenicama gađa kuću. Šokirala sam se! - priča Mirjana.

I ne samo da su joj gađali kuću kamenjem, već su joj mladići i provalili na gornji sprat kuće.

foto: Kancelarija za KiM

- Izašla sam na terasu sa lampom koju su mi još ranije ostavili policajci ne bih li pokušala da ustanovim šta se to dešava. Oko mene je zemlja od voćnjaka, ja gledam sa lampom i ne vidim nikoga oko kuće. Kad su u jednom trenutku počeli još jače da lupaju, shvatila sam da su oni gore na spratu. U tom trenu puče prozor u sobi u kojoj sam bila, uleteo je kamen! E tada sam rizikovala i viknula, pitala sam sa terase šta se dešava. Tada sam čula njih trojicu-četvoricu kako pričaju na šiptarskom nešto. Pobegli su kada su me videli da sam izašla na terasu s lampom, imali su kape na glavi, videla sam da su to mladići - veli nam Mirjana.

Na sreću, osim prozora i roletne, koje su joj slomili, ništa drugo nije stradalo.

- Mada su mi isprevrtali gornji sprat, sve su prevrnuli, nisu imali šta da ukradu. Hvala im ipak što mene nisu dirali - zaključuje Mirjana, kojoj tek sada nije svejedno da bude sama u kući.

foto: Kancelarija za KiM

Odmah se ovim povodom oglasila i Vladina Kancelarija za Kosovo i Metohiju, iz koje su poručili da će joj, pre svega, pomoći da sanira štetu na kući, kao i sa svime ostalim što joj bude bilo potrebno.

- S obzirom na činjenicu da u blizini njene kuće postoje sigurnosne kamere, zahtevamo da počinioci u najkraćem mogućem roku budu otkriveni i adekvatno sankcionisani. Kako bilo kome može da smeta žena u osmoj deceniji života, koja je postala meta samo zato što je Srpkinja? - poručili su iz Kancelarije.

Prevršili svaku meru Prosečno 10 puta mesečno se desi napad na Srbe na KiM Od početka godine ovo je čak petnaesti zabeleženi napad na srpske kuće na prostoru KiM, dok ukupan broj napada koji su imali versku ili nacionalnu konotaciju iznosi više od 90. - To govori da na mesečnom nivou u proseku imamo po 10 napada na Srbe, njihovu imovinu ili imovinu Srpske pravoslavne crkve - naglasili su u Kancelariji za KiM.

Neki od napada od početka godine 2. 2. Upucan Srbin Boban Ristić u Lapljem Selu 26. 2. Srpskog mladića M. M. Albanci izboli u Kosovskoj Mitrovici 4. 3. Dvojicu Goranaca dva Albanca ranila u Globočici 7. 3. U selu Šilovo, opština Gnjilane, Srbina, vlasnika restorana, Albanci upucali u nogu 30. 3. Uhapšena povratnica na KiM Mila Anđelković, kojoj su Albanci uzurpirali porodičnu kuću 10. 4. Napad flašama na srpske mladiće Marka Nikolića i Miloša Rošića u kafiću na severu Kosovske Mitrovice 13. 4. Napad na mladića Luku Dimitrijevića u Gračanici 26. 4. Napadnut Lazar Đorđević sa porodicom na svom imanju u selu Gojbulja 5. 5. Miroslava Lukića iz Velike Foče fizički napala trojica Albanaca. Zadobio prelom nosa 11. 5. Napadnuta kuća povratnika Radoja i Miloja Pumpalovića u selu Dubrava, opština Istok 27. 6. Napadi na Dragicu Gašić, prvu srpsku povratnicu u Đakovicu. Kamenovanje stana, lepljenje slika mrtvih ljudi, najavljeni protesti NVO sa zahtevima za iseljenje 1. 7. Grupa Albanaca bez ikakvog povoda pretukla 13-godišnjeg dečaka Nikolu P. Dobio je modrice i podlive, a pokidali su mu i krstić koji je nosio oko vrata 9. 8. Trojica Albanaca pretukla su N. P., mladića starog 23 godine, u selu Zebince u opštini Novo Brdo bez ikakvog povoda 23. 8. Dvanaestogodišnjeg dečaka Mihajla S. pretukla grupa Albanaca u centru Kosovske Kamenice Ivana Žigić/ Foto/Source:Kancelarija za KiM