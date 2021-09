BILJANA POPOVIĆ IVKOVIĆ ODGOVORILA ĐILASU: Ne znam kako neko može da povrati ugled i čast sa 100.000 dinara?!

Biljana Popović Ivković, bivša državna sekretarka MUP Srbije reagovala je na prvostepenu presudu po tužbi koju je protiv nje podigao predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas po kojoj treba da plati 100.000 dinara.

"Ja ne znam kako neko može da povrati ugled i čast sa 100.000 dinara kada su taj ugled i ta čast odavno izgubljeni. I ne moram ja Draganu Đilasu ništa. U životu jedino što moram je da umrem i to kada bog odredi.

To što si požurio da objaviš ovu prvostepenu presudu, dakle prvostepenu presudu, nije još uvek kraj, na svom mediju, na svojoj televiziji, na onoj na kojoj si do juče propadao, a i to je dobar znak.

Mislim loš znak po tebe ali dobar znak za građane, zato što se verujem nikada više neće dogoditi da neko obavlja najviše državne funkcije u ovoj zemlji, istovremeno fantastično posluje i ubira milione sa svojim privatnim kompanijama kao što si to ti radio.

Nemoj da misliš da ćeš me ućutkati tužbama koje podnosiš protiv mene. Nećeš, zato što ću ja i dalje insistirati na tome. I dalje ću postavljati pitanja. Kako si Dragane Đilasu uspeo da postaneš tako bogat čovek?", stoji u odgovoru Biljane Popović Ivković.

Da podsetimo zbog povreda ugleda i časti predsednika SSP, sud je obavezao bivšu sekretarku MUP da plati iznos od 100.000 dinara, kao i troškove sudskog spora u iznosu od 52.300.

Kurir.rs