VUČIĆ I MERKEL SE OBRATILI JAVNOSTI! Predsednik Srbije: Zahvalni smo kancelarki, a kod nas zahvalnost ne traje kratko KURIR TV

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i nemačka kancelarka Angela Merkel imali su "tet-a-tet" sastanak, čije su teme bile billateralni odnosi, politička i ekonomska pitanja i evropska perspektiva Srbije.

Posle sastanka Vučić i Merkel su se obratili javnosti.

Predsednik Vučić je rekao:

"Želim da izrazim iskrenu zahvalnost nemačkoj kancelarki što je danas ovde. Lično sam ponosan što posle mnogo godina saradnje imam priliku da budem jedan od domaćina i da dočekam nemačku kancelarku na kraju njenog mandata. Kod nas zahvalnost ne traje kratko, i kada ne bude kancelarka, isto ćemo govoriti. I vi ćete uvek biti drag gost u Srbiji".

"Razgovarali smo o svim važnim temama za Srbiju i region".

"Razgovarali smo i o rezultatima Berlinskog procesa, i ovih dana imaćemo prilike da vidimo šta je konkretno nasleđe Angele Merkel".

"Ne bih imao potrebe da govorim ovoliko lepih reči o kancelarki jer, reći će ljudi, ona odlazi. Veliku zahvalnost dugujemo Nemačkoj i kancelarki Merkel za naš ekonomski razvoj".

On je istakao da će Angeli Merkel predstaviti projekat Otvoreni Balkan, od koga će sve zemlje regiona imati koristi.

"Ja nemam potrebe da ovako lepe reči govorim kancelarki, pošto bi mnogi rekli da ona odlazi sa funkcije, ali ja to iskreno mislim. Danas 72.000 ljudi radi u nemačkim kompanijama. Nemačka je naš najveći trgovinski partner. Mi smo tri puta uvećali spoljnotrgovinsku razmenu sa Nemačkom".

Vučić je rekao da je važna i podrška Nemačke obrazovanju u Srbiji, pre svega sa uvođenjem dualnog obrazovanja, koje će uskoro biti implementirano i na fakultetima.

"Pričali smo i o dijalogu sa Prištinom, i slažemo se da je kompromisno rešenje i mir jedino rešenje, i put u budućnost. Razgovarali smo i o vladavini prava, i ja sam predao i novi izveštaj o svemu što je Vlada Srbije uradila po tom pitanju. Iako znamo da još mnogo moramo da uradimo po tom pitanju", rekao je on.

Predsednik kaže da su potpisani sporazumi o memorijalima i odbrani, i da će uskoro biti ratifikovani sporazumi iz oblasti kulture, kao i o strateškoj saradnji sa nemačkom vladom u vezi sa klimatskim promenama.

"Za danas sam vežbao da nešto kažem na ne baš dobrom nemačkom, u čast kancelarke, ali imam tremu i da ne bih pogrešio, pa da mi se smeje pola Evrope, učiniću to za vreme večere".

"Ja sam mnogo naučio od gospođe Merkel, i želim da se u Srbiji oseća kao kod svoje kuće", zaključio je predsednik Vučić.

Angela Merkel je izjavila da je kroz saradnju sa predsednikom Vučićem izgrađen odnos poverenja između dve zemlje.

"Videla sam da smo imali nemačko-srpske odnose još od davnina. Imamo i godinu napada na Jugoslaviju, s toga mi je zadovoljstvo što mogu najaviti iznos od 500.000 evra za obnovu".

"Naše zemlje su blisko povezane. Pred Srbijom je još dug put, ali dogovorili smo potpisivanje niza ugovora između vlada dve zemlje, posebno u bolasti obrazovanja i klimatskih promena".

"Razgovarali smo o nizu različitih tema, i verujem da je iskrenost u našim razgovorima, ali i sposobnost da se druga strana sasluša je što odlikuje odnose Vučića i mene. Ja njega znam kao čoveka koji ne daje lažna obećanja. Hvala vam na gostoprimstvu".

Tokom odgovaranja na novinarska pitanja, nemačka kancelarka je potvrdila da je mesto regiona u Evropskoj uniji, dok je predsednik Vučić rekao da je nasleđe nemačke kancelarke apsolutno pozitivno.

"Da li je regionu bilo sigurnije kada je Angela Merkel bila na vlasti. Da ona je lider Evrope, i ona je uvek mogla da podigne slušalicu i da pozove bilo kog predsednika iz regiona. Zato je čuvan mir, zato je region napredovao. Imali smo mir sve ovo vreme. Prolazili smo kroz najturbulentniji period migracija, koronu, teške ekonomske krize, i sve prevazilazili uz pomoćAngele Merkel. Ja mislim da je to izuzetno nasleđe, i pošto svako od nas u nekim godinama počne da razmišlja o tome šta ostavlja budućim generacijama, ja mislim da gospođa Merkel ima čime da se ponosi".

Vučić je potom govorio o priznanju tzv. Kosova kao uslovu za prijem u EU, i rekao je da je neophodno postići kompromisno rešenje.

"Nikada nećete čuti da ja negiram saznanja o tome šta su uslovi za ulazak u EU. Mi smo spremni da razgovaramo uvek sa Prištinom o svim mogućim kompromisnim rešenjima, da se dogovorimo. Ali ako je pitanje da li smo svesni da nećemo biti članica EU pre rešavanja tog problema, apsolutno smo svesni, i o tome sam sa kancelarkom bezbroj puta razgovarao o tome i kada smo se slagali i kada se nismo slagali. Ja sam protiv zamrznuzog konflikta, to nije rešenje, i mislim da je dobro da to rešava ova generacija. To mora biti kompromisno, a ne poražavajuće rešenje za Srbiju".

Angela Merkel doputovala je danas oko 16 sati u jednodnevnu zvaničnu posetu Srbiji. Pored sastanka "oči u oči" sa Vučićem, predsednik Srbije i nemačka kancelarka razgovaraće i tokom večere.

Prema najavama iz Berlina, tokom posete Beogradu, Merkel će se sastati i sa predstavnicima civilnog društva svih šest ekonomija Zapadnog Balkana.

U sklopu oproštajne posete Zapadnom Balkanu Angela Merkel iz Beograda putuje u Tiranu.

