ANGELA MERKEL U BEOGRADU Šta njen dolazak znači za Srbiju: Ognjen Pribićević i Slobodan Zečević u Usijanju

Nemačka kancelarka Angela Merkel stigla je danas u Beograd i sastala se sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Najmoćnija žena sveta u 21. veku, samo dve nedelje pred završetak svog mandata kancelarke i samoinicijativan odlazak u političku penziju, odlučila je da poseti Srbiju. Koliko je to priznanje za našu državu? Kakvi će odnosi Srbije i Nemačke biti i nakon izbora 26. septembra i njenog povlačenja? Da li će imati uticaj i iz senke, ko god da bude nemački kancelar?

Gosti Usijanja bili su dr Ognjen Pribićević, nekadašnji ambasador Srbije u Nemačkoj i Velikoj Britaniji i prof. Slobodan Zečević, direktor Instituta za evropske studije.

foto: Kurir televizija

- Izuzetno je veliki značaj. Sama činjenica da ona dolazi i to na povlačenju je izuzetno važna. To će preneti svi svetski mediji i to će Srbiju vratiti u prvi plan sa našim željama i interesima. Naravno, Srbija nije prioritet, ali van osnovnih prioriteta, Srbija je jako važna. Taj zapadni Balkan je jako važan i očigledno je njena želja da Srbija uže u EU - naveo je Ognjen Pribićević na početku emisije.

Slobodan Zečević istakao je Merkelova u bilateralnim odnosima sa Srbijom postigla čak i više nego u procesu evropske integracije.

foto: Kurir televizija

- Spektakularan je rast ekonomske razmene sa Nemačkom. Taj veliki broj nemačkih firmi i to veoma uglednih je nešto što govori o tome da Anglea računa na stabilnost Srbije i da je Srbija zemlja sa kojom može da se sarađuje. To je za mene važnije - kaže Zečević.

Zečević je, takođe, istakao da svojom posetom Angela želi naslednicima da poruči da je zapadni Balkan izuzetno važan i da je važno i da zemlje zapadnog balkana uđu u EU.

Nemačka politika se neće mnogo menjati, ko god da dođe na vlast u smislu podrške evropskim integracijama, ali teško je očekivati ovakav odnos koji je imala Merkelova, naveo je Pribićević.

Kurir.rs

