MINISTAR MALI: Poseta kancelarke Merkel velika pobeda za Srbiju i predsednika Vučića

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije Siniša Mali danas je istakao da je poseta nemačke kancelarke Angele Merkel velika pobeda za Srbiju i za predsednika Aleksandra Vučića.

"Posebno je važno to što je kancelarka Merkel istakla da predsednik Vučić ispunjava svoja obećanja. To je zapravo velika poruka i ona govori o ugledu našeg predsednika, ugledu Srbije. Govori i o tome koliko smo se promenili, jer pre desetak godina kancelarka za našu zemlju nije imala lepe reči. Sada je slika drugačija i Srbija je faktor mira i stabilnosti u regionu, a poruke kancelarke svakako tome doprinose", rekao je on gostujući na televiziji Prva.

Istakao je da je Nemačka postala naš najveći spoljnotrgovinski partner, te da se ove godine očekuje da spoljnotrgovinska razmena bude šest milijardi evra.

"Posle Nemačke sledi Italija, pa Kina na trećem mestu. U nemačkim fabrikama je 2014. godine radilo oko 17.000 ljudi, a danas oni upošljavaju više od 72.000 građana Srbije. Reč je o apsolutnom poverenju koje je izgrađeno za međusobnu saradnju, za dolazak još većeg broja investitora, za otvaranje fabrika. Srbija polako postaje lider po stopama rasta, postiže uspehe, posebno u poslednje dve godine, ali to nije moguće ukoliko niste faktor mira i stabilnosti u regionu i ukoliko niste povoljna, atraktivna destinacija za investitore. Veliki broj nemačkih kompanija u Srbiji govori o uspehu naše zemlje. Čak i neformalno, volimo da kažemo da se radujemo dolasku nemačkih investitora, jer oni kada dođu, ovde ostaju. Razmišljaju o svojim ulaganjima, a kada otvore jedan pogon, najčešće šire svoju proizvodnju", naveo je on.

Napomenuo je da investitore ne dovode visoki iznosi subvencija, već je potrebno da zemlja bude i ekonomski i politički stabilna.

"Svaka zemlja daje subvencije, privlači investitore, jer žele da otvore nova radna mesta, fabrike na svojoj teritoriji. Samo pogledate kako je Srbija prošla u takmičenju za razne investicije koje su ovde završile, a konkurenti su nam bili Poljska, Češka, Mađarska, Brazil. Kada imate novac, gledate gde ćete izgraditi fabriku, a odjednom se na investicionoj mapi sveta pojavila mala, ali uspešna Srbija. Poslednjih godina strane direktne investicije nisu ispod tri milijarde evra, i u tom pogledu smo lideri u regionu, jer se u našu zemlju slije više od 60 odsto investicija. Nije slučajno 2012. godine stopa nezaposlenosti u Srbiji bila 25,9 odsto, a danas je oko 10, 11 procenata. Nije slučajno smanjena nezaposlenost, jer otvoren je veliki broj radnih mesta, fabrika", rekao je ministar finansija.

Odgovarajući na pitanja u vezi sa novim modelom fiskalizacije u Republici Srbiji, ministar je objasnio da će on doneti brojne benefite i privredi i celoj državi. Rekao je da je postojeći sistem uspostavljen 2003. godine, ali da se mnogo toga promenilo u međuvremenu, te da Srbija želi da ide u korak sa vremenom.

"Želimo da koristimo sistem koji već imaju najrazvijenije zemlje sveta. Svaki fiskalni uređaj biće u stvarnom vremenu povezan sa Poreskom upravom. Juče sam u Privrednoj komori Srbije razgovarao sa privrednicima. Krećemo sa kampanjom, a već sutra će u dnevnim novinama biti brošura sa odgovorima na najčešća pitanja. Više informacija o novom modelu fiskalizacije može se naći i na sajtu budiefiskalizovan.gov.rs", rekao je on i dodao da će probni period biti od 1. novembra do kraja aprila, te da su definisane subvencije - po prodajnom mestu 100 evra i po fiskalnom uređaju 100 evra, što će pokriti troškove za prelazak na novi sistem.

Mali je napomenuo da je ovaj sistem važan i za građane i za privredu, a da je najvažniji rezultat koji se novim modelom fiskalizacije postiže - efikasnija borba protiv sive ekonomije.

"Mi i dalje imamo sivu ekonomiju koja nije na malom nivou. Sa ovim sistemom, koji sa Poreskom upravom komunicira u stvarnom vremenu, u svakom trenutku stižu informacije o prometu. Primera radi, pekara u subotu od 10 do 12 časova nema otkucan nijedan račun. Ta informacija će biti indikator Poreskoj upravi da reaguje, jer je gotovo nemoguće da pekara subotom u tom periodu ne radi. Dakle, povećava se efikasnost rada Poreske uprave. Sa druge strane, Srbija gradi mostove, auto-puteve, u ovom trenutku u izgradnji je sedam brzih saobraćajnica i auto-puteva, napravili smo i treću kovid bolnicu, gradimo fabriku vakcina, bolnice, vrtiće, škole. Što je manje sive ekonomije, to je više novca za povećanje plata, penzija i za investicije", naveo je on.

Objasnio je da će ubuduće fiskalni uređaji moći da budu i mobilni telefoni ili tableti, jer se na taj način ide u korak sa vremenom. Podsetio je i da je osim ove inicijative, Ministarstvo finansija usvojilo i Zakon o e-fakturama, što dodatno doprinosi efikasnosti privrede i transparentnosti poslovanja.

Mali je naveo i da penzioneri sledeće srede, 22. septembra mogu očekivati uplatu pomoći od 50 evra, kao i da će u novembru svim punoletnim građanima biti uplaćeno 30 evra, a u decembru još po 20 evra.

"Krajem septembra biće uplaćena i poslednja, šesta rata za auto-prevoznike. Podsetiću i da smo za građane sa Kosova i Metohije u okviru trećeg paketa pomoći uplatili po 100 evra, a ukoliko su nezaposleni po 200 evra. Svim nezaposlenima smo uplatili po 60 evra pomoći, a država je izdvojila novac i za tri polovine minimalne zarade. Takođe, svima koji su se vakcinisali do kraja maja, država je isplatila po 3.000 dinara", rekao je on.

Podsetio je i da je država za tri paketa pomoći prošle i ove godine ukupno izdvojila oko osam milijardi evra i istakao da je uprkos tome sačuvana makroekonomska stabilnost.

"Javni dug je u ovom trenutku 55,5 odsto, što je daleko od nivoa koji propisuje Mastriht. Paketima pomoći podstakli smo privredu i očuvali radna mesta. Ne zaboravite da je pandemija virusa korona proizvela da mnogo jače ekonomije od naše padaju, nestajali su milioni radnih mesta. Naša država pored paketa pomoći podstiče privredu i nikad većim kapitalnim ulaganjima, koja čine 7,2 odsto BDP-a ove godine. Očekujemo da će rast ove godine biti najmanje 6,5 odsto, iako naš predsednik očekuje i više od 7 procenata, ali ja sam konzervativniji. Kada saberemo rezultat prošle i ove godine, očekujemo da ćemo ostvariti jedan od tri najbolja rezultata u Evropi", rekao je on.

Mali je naveo da je kada je polagan kamen temeljac za novu fabriku vakcina, šeik Abdul iz Abu Dabija konstatovao da kada si prvi, moraš mnogo više da radiš kako bi to mesto zadržao.

"Recimo, po pitanju plata nekada smo u regionu bili na četvrtom mestu a sada smo broj jedan. I dalje radimo na uvećanju životnog standarda i rastu penzija i plata. Minimalna zarada će biti povećana za 9,4 procenata od 1. januara sledeće godine. Dakle, mnogo radimo, reformišemo naš sistem uvođenjem novog modela fiskalizacije, e-faktura, a to gura rast naše ekonomije", objasnio je on.

Ministar se osvrnuo i na dodeljenih 760 miliona evra specijalnih prava vučenja od strane Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

"To je program za sve članice, ali mi još uvek razmišljamo o povlačenju tih sredstava. Ako budemo uzeli taj novac, on će biti iskorišćen za vraćanje dugova iz prošlosti, s obzirom na to da je kamata izuzetno povoljna. Time ćemo onda vratiti stare skupe dugove, da generacijama ispred nas ostavimo čist budžet. O tome ćemo obavestiti javnost. Nova delegacija MMF-a dolazi u oktobru. Podržavaju Srbiju i sve reforme koje sprovodimo i primećuju da se naša zemlja promenila", naveo je on i zaključio da će se još više raditi kako bi Srbija bila još bolje i lepše mesto za život.

