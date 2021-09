SAŠA JANKOVIĆ OTKRIO ŠTA SU MU SAVETOVALI STRANCI: Budi super s Vučićem, podvuci mu se pod kožu, PA ONDA IZNUTRA SVE PREOKRENI

Saša Janković, bivši zaštitnik građana i opozicioni kandidat za predsednika Srbije, priznao je da su strane ambasade i zapadni moćnici pokušavali da sruše predsednika Aleksandra Vučića.

Janković je u podkastu Nove ispričao da je dobijao predloge da se približi Vučiću, kako bi ga rušio iznutra i u nekom trenutku, kad mu otkaže srce, došao na njegovo mesto.

foto: Marina Lopičić

Nekadašnja velika nada dela opozicije je otkrila i da su strane ambasade tražile potrčka unutar Srpske napredne stranke, koji bi imao zadatak da izvršava njihove naloge, a sve kako bi se oslabio Vučić, a samim tim i Srbija.

- Politički stratezi, ambasadori, kvaziprijatelji... Svi su mi govorili isto. Ti i Vučić ste isto godište, čak se i poznajete, on tebe poštuje, treba da budeš super sa njim, pa da mu se podvučeš pod kožu i da u jednom momentu sve preokreneš. Tako se osvaja vlast... Dešavalo mi se i da čujem: Ako nećeš s Vučićem, sa kim bi mogao u SNS? Ako Vučiću slučajno otkaže srce, nešto mu nije ok srce... Šta na to čovek može da odgovori? Hajde da se pravimo da to nisam čuo, jer ako prihvatim da sam čuo to što ste rekli, nikad više ne možemo da pričamo. Bez obzira što mi je taj čovek učinio najgore stvari u životu, šta bih ja bio ako bih tako razmišljao o njemu? To tako ne može - ispovedio se Janković, uz opasku da je siguran da se ovo nije dešavalo samo njemu već da je više pravilo na našoj političkoj sceni.

