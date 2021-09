PREDSEDNIK VUČIĆ O OPOZICIJI: Ne izborima nema "Majke mi", izađite i pobedite, mi ćemo da se borimo

Predsednik Srbije i SNS Aleksandar Vučić rekao je da nema vremena da se bavi opozicijom i njihovim protestima.

Vučić je, obraćajući se medijima tokom obilaska prikaza naoružanja Vojske Srbije u parku Ušće u Novom Beogradu, poručio da ima važnijih stvari kojima se bavi.

"Mi bismo želeli da oni učestvuju na izborima, da konačno pobede, ali da bi pobedili neko mora da prebroji glasove, a to ne ide na 'majke mi'. Moraju da pobede, pa tek onda mogu na vlast. A to spalićemo, napašćemo, to više ne funkcioniše tako", rekao je Vučić i dodao:

"Ja njima želim mnogo sreće na izborima, a ja im kažem da ćemo da se borimo, i to veoma snažno, čistom i pozitivnom kampanjom, rezultatima i onime što smo napravili sa našom vojskom i policijom, izgradnjom puteva, stadiona, bolnica, gasovoda"...

Komentarišući stav opozicije, predsednik je rekao da će se u aprilu odmeriti snage.

"Taj Lutovac i ostali, oni sada imaju svoje probleme, da se obračunaju sa ekolozima, jer su oni sa onima 'Ne davimo Beograd' jači od njih. Oni neka rade svoj posao, a mi naš. Neka dođu, pa neka pobede, mi na tajkunske priče više ne padamo. Izbori će biti 3. ili 17. aprila, a ja poručujem da ćemo da se borimo", zaključio je Vučić.

