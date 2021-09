KAKO SE BIRAJU KRTICE U VLASTI? Stručnjak za borbu protiv terorizma i politički analitičar o pokušaju rušenja predsednika

Saša Janković, bivši zaštitnik građana i jedan od opozicionih predsedničkih kandidata, javno je priznao da su strane ambasade i zapadni moćnici pokušavali da ga angažuju da sruše predsednika Srbije. Otkrio je da je dobijao savete da bude blizak sa Vučićem, da mu se podvuče pod kožu, pa da iznutra sve preokrene.

Ovakvo priznanje ne predstavlja ništa novo, ništa što već nismo znali, ali se postavljaju opravdana pitanja, zašto baš sada, zašto je o tome ćutao do sad i na koji način se takozvane "krtice" biraju.

O ovim pitanjima u Pulsu Srbije razgovarali smo sa Ilijom Životićem, stručnjakom za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala i Vladom Dobrosavljevićem politički analitičar.

foto: Kurir televizija

- Za mene ovo nije iznenađujuće, šuškalo o tome da postoje indicije da strane obaveštajne službe pokušavaju da u uži krug predsednika ubace svoje špijune. Ovo pokazuje da nisu vrbovali nikoga iz predsednikovog okruženja. Zašto je Saša Janković ovo rekao danas zaista ne znamo. Neki ljudi se prosto sami nude, idu na razne prijeme u inostranstvu. Oni koji su organizovali protest su pre toga bili u Briselu da dobiju savete kako da se ponašaju. Ljudi koji godinama nisu na vlasti luksuzno žive. Sve to može da bude indikacija čime se zapravo ti ljudi bave. Imate i ljude koji naprave neke greške, strane službe to fotodokumentuju pa ih posle ucenjuju. Imate i one najgore, koji to rade za novac. Jasno se stavljaju na raspolaganje stranim službama, njih ne zanima ni moral ni Srbija, samo debela koverta - rekao je Životić.

foto: Kurir televizija

- Ne mislim da je trenutak kao trenutak preterano važan. Logika da vam treba podrška stranaca da bi promenili vlast u Srbiji je veoma opasna po zemlju. Spolja se ne utiče na unutrašnjost i volju građana. 2 velike sile reflektuju moć na našu zemlju. Suština priča je, kada bi u Srbiji dolazilo do promene vlasti, većina naroda bi bila na tome, bez podrške građana ne možete to uraditi. Dokle god vlast ima podršku naroda, to ne može da se desi -

foto: Kurir televizija

