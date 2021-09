MINISTAR VULIN: Zašto nikome ne smeta kada Albanci slave svoju zastavu? Ceo narod, gde god da Srbi žive, juče su bili zajedno

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin gostovao je danas u jutarnjem programu televizije Pink i tom prilikom istakao da je ponosan na jučerašnje obeležavanje praznika srpskog jedinstva i zastave, kao i to da Vučića napadaju jer je Srbe ujedinio, a Srbiju jer nije na kolenima.

Odgovarajući na brojne napade i uvrede na račun Srbije i predsednika Vučića, koji su dolazili od strane zvaničnika iz regiona povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, ministar Vulin je rekao da Vučića napadaju jer je on taj koji je objedinio srpski narod.

- Kada god Srbija pokaže koliko se promenila, koliko je bolja, koliko je snažnija, koliko je okrenuta upravo Srbima i koliko je to jedna promenjena zemlja, vi imate salvu napada, i odmah imate napade na Aleksandra Vučića. Da budemo pošteni, nisu oni napali ni mene, ni vas, napali su Aleksandra Vučića, zato što je on taj koji je objedinio srpski narod. Zato što, ovaj praznik koji smo juče obeležili mogao je da se obeležava i pre 15 godina i pre 20 godina, zar mi Srbi i pre 20 godina nismo imali zastavu i pojam slobode i potrebu da budemo objedinjeni i jedinstveni, pa se to nije radilo. Šta je problem u tome da Srbi budu jedinstveni - upitao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Ministar policije je kazao da nije primetio da bilo kome u regionu smeta kada Albanci obeležavaju Dan zastave i ističu svoju zastavu gde god da žive, ali da kada Srbi treba da istaknu svoju trobojku onda je to problem.

- Znate, vrlo je zanimljivo, postoji jedan dan, baš se zove Dan zastave, koji Albanci obeležavaju. Nisam čuo da su u Hrvatskoj imali nekih primedbi na to. Što tada, Albanci gde god da žive ističu svoje zastave? Nisam primetio da je neko u Crnoj Gori imao problem sa tim otkad se to radi usred Podgorice, u Tuzima. A, kada to urade Srbi, kada Srbi obeleže svoju zastavu i kažu hoćemo da budemo jedinstveni jer jedan smo narod, onda je to problem. I onda imate histerične napade na Aleksandra Vučića - poručio je ministar Vulin.

Ministar Vulin je istakao da je sinoć osetio veliki ponos, prilikom obeležavanja Dana srpskog jedinstva i zastave zato što su svi Srbi bili ujedinjeni.

- Ceo narod, gde god da Srbi žive, juče su bili zajedno. Juče su se, bilo da žive na drugom kontinentu ili su u Beogradu, osećali kao deo jedne velike zajednice, jedne zajednice koja deli istoriju, koja deli zajedničku patnju, koja deli zajedničku nadu u budućnost - poručio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin gostujući na televiziji Pink.

