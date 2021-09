TREBA POHAPSITI SVE KOJI RADE PROTIV VUČIĆA: Dačić iskreno o prisluškivanju predsednika! Evo zbog čega neko hoće da ga eliminiše

Ivica Dačić, predsednik Skupštine Srbije, gostujući jutros u jutarnjm programu na Kurir televiziji "Redakcija", govorio je o otkriću Saše Jankovića da su mu ambasade nudile da ruši predsednika Vučića, a tom prilikom osvrnuo se i na prisluškivanje predsednika.

- Ono o čemu se Saša Janković govorio ja mislim da je to slika i prilika kako se neke velike sile ponašaju. Da ne pričam samo o Vučiću, generalno je to njihov prilaz (stranih službi i ambasada) našem prostoru i našem regionu. Sećate se da su odnosili pare do Mađarske i onda unosili pare u zemlju da bi rušili Miloševića - rekao je Dačić.

Na pitanje da li su Dačiću dolazili lično ljudi da i nudili mu da sruši Vučića, Dačić je ispričao da on nije imao takvih situacija.

- Kada je reč o tome, oni su uvek za mene smatrali da sam tvrda linija i vi ste stavili da sam vezan za Rusiju i ja nisam pogodno tle - naveo je Dačić.

Zbog čega neko "radi protiv predsednika"?

Kako je ispričao, Vučića očigledno želi da sruši svako onaj ko procenjuje da predsednik Srbije ne radi u njihovom interesu.

foto: Kurir televizija

- A naravno da je interes Vučića da radi u interesu Srbije. Kada imate jednu takvu postavku onda vam se krug zainteresovanih za tako nešto može širiti "ad hok". Jer sad vi imate situaciju da možda jednom američka administracija nekad nije zadovoljna potezima, zatim neko nije zadovoljan što je Srbije ekonomski stabilna, što je ekonomski jača od raznih država u regionu. onda pokretanje raznih ataka na porodicu, izmišljenih afera gde stalno pokušavali da ubace nekoga, kakako bi nekoga ucenjivali. Pa onda kakvo je Vučićevo zdravstveno stanje. - ispričao je on.

Strane službe prvo gledaju vaše ponašanje, sa kim se srećete, šta radite, o čemu razgovarate, objasnio je Dačić.

foto: Kurir televizija

- Možda godi vašoj sujeti da vam kaže: "Vi ste tako dobri na primer zamenite Vučića!". Ovde je reč i o ljudima koji se nalaze na ozbiljnim mestima. Ovde nije reč o političkim naklapanjima, pa da će sad neko da kaže: Ja ne volim Vučića, zato što on ima takav politički stav". Ovde je reč o ljudima koji se nalaze na ozbiljnim mestima. Ja nisam mogao da dam zdravstveni karton Vučića, jer ga nemam, to je mogao da uradi neko ko ga ima. To su ti koji imaju određene poluge državne moći i u strukturama. Vi imate 1000 i nešto priskuškivanih razgovora od strane MUP-a. To je zaista jedan državni udar - naveo je Dačić i dodao:

Dačić smatra da ukoliko neko hoće da sruši Vučića, on mora da bude iz te strukture koji može da preuzme tu strukturu. Sigurno neće SNS prihvatiti da ja budem predsednik SNS-a, mislim meni je to realno.

Treba sve to pohapsiti

foto: Kurir televizija

- Kad će da umre Vučić, ili da li će neko pomoći da ta smrt bude brža nego što bi trebalo. Mada on je mlad čovek glupo je da uopšte pričamo o tome. Ali kada dođete u situaciji da pričate o tim morbidnim stvarima. I da to pričate u prisustvu nekoga ko pripada najužem krugu Aleksandra Vučića, koga je on postavio, koga je izmislio, kome je on dao poluge sve i taj te pouge koristi da bi njega špijunirao i da bi pravio pravio koncepciju da će on da nestane, da njega eliminiše i da tako preuzmu vlast i da tako podele određene funkcije - ispričao je Dačić i rekao:

- Ja mislim da on to treba sve da pohapsi. I da svako ko je radio protiv predsednika Srbije, taj što ima elemente državnog udara, to je podrivanje društvenog sistmea, to je podrivanje ustavnog poretka i za to treba da se nađe epilog na sudu. Drugo su sada politika, da li će neko da kaže živela Amerike, živela Rusija...Predsednik Vučić je uradio dosta na reformi našeg bezbednosnog sistema - zaključio je Dačić.

(Kurir.rs)