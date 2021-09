PAKT: Hrvati i Albanci sinhronizovano udarili na Srbiju, najavili tužbe istog dana!

Orkestrirani napadi na Srbiju, na koje je nedavno upozorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, počeli su najavljivanjem tužbi Prištine i Zagreba protiv Srbije, i to, simptomatično, baš na Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave!

Dok je Srbija, ali i Srbi širom sveta, slavila svoj nacionalni praznik, premijeri Hrvatske i takozvane republike Kosovo iskoristili su kao povoljan momenat da odapnu otrovne strele.

Tako je premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio usred Sabora da Zagreb nije smetnuo s uma podizanje tužbe protiv Srbije i zahteva za ratnu odštetu, dodavši da se na tome radi.

foto: BETA/HINA/Mario Strmotić

- Ministarstvo spoljnih poslova i pravosuđa rade na toj temi i nismo je smetnuli s uma. Nastojaćemo da pravda bude realizovana i da istina o Domovinskom ratu u Hrvatskoj, ali i međunarodno, nigde nije upitna - rekao je Plenković. Istovremeno, kao po dogovoru, i premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti poručio je da će biti uvedena mera reciprociteta prema Beogradu i potvrdio da se njegova vlada priprema da tuži Srbiju za genocid.

foto: Profimedia

Ovo je samo potvrdilo upozorenje predsednika Srbije da nam sledi napad iz gotovo svih delova regiona.

- Na Srbiju dolaze mnogi napadi iz regiona jer prednjači u ekonomskom napretku i Srbija će biti pod sve većim pritiskom, pod sve žešćim napadima. Što bude brže napredovala, ti napadi će biti snažniji. Biće mnogo pritisaka i oko Kosova i Metohije, biće mnogo pritisaka pre svega jer je Srbija danas snažnija i jača - rekao je Vučić nedavno.

foto: Kurir televizija

Politički analitičar Dragomir Anđelković upozorava za Kurir da slede još žešći napadi na našu zemlju.

- Srbija je stalno pod udarima zemalja iz regiona koje su svesne da je naša zemlja jača i iznad njih. Ne čudi što je iskorišćen Dan srpskog jedinstva za napade, jer takve stvari, poput proslave nacionalnog praznika, doprinose da se aktiviramo da branimo svoje interese, da se konsolidujemo i ojačamo samopouzdanje. A što se mi više budemo konsolidovali, to ćemo trpeti žešće napade - smatra on.

foto: Nebojša Mandić

Nekadašnji ambasador SR Jugoslavije Živadin Jovanović za Kurir kaže da se Hrvatska nudi kao savetodavac Prištini za otcepljenje, za postavljanje prema Srbiji, te da uopšte nudi svoj recept za etničko čišćenje Srba, zastrašivanje i slično.

- U tom smislu, to je jedna akcija kao deo širih pritisaka na Srbiju da se odrekne Kosova i samostalne uravnotežene vojno neutralne spoljne politike. Mislim da su to uzaludni pokušaji i trzaji preživele politike iz devedesetih godina koji se nikako ne uklapaju u trendove saradnje, integracije i demokratizacije međunarodnih odnosa. To su metode davnih vremena koje potpuno odudaraju od savremenih uslova. To jednostavno nema plodno tle kao što njihovi autori misle - kaže Jovanović.

Dodaje da im je Srbija trn u oku kao država koja pored svih teškoća uspeva da obezbedi brz ekonomski i društveni razvoj.

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Priština bi da sahrani dijalog Direktor kancelarije za KiM Petar Petković ocenio je za RTS da najavama nekakvog reciprociteta i oduzimanja registarskih tablica Priština želi da sahrani dijalog. On je podsetio da neće moći da ide na KiM tokom kampanje za lokalne izbore, pošto mu je to Priština zabranila. Naglasio je da se time krši sporazum o posetama zvaničnika i dodao da je o tome obavestio specijalnog predstavnika EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka na trilateralnom sastanku u Briselu.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Shutterstock