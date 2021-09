SUDBINA CRNOGORSKE VLADE: Da li će se i kako obaviti rekonstrukcija koju predlažu DF i Demokratska Crna Gora? USIJANJE DANA

Uprkos ranijim nesporazumima, razlikama i zategnutim političkim odnosima, Demokratski front i Demokratska Crna Gora su, po svemu sudeći, našli zajednički jezik i izneli zahtev za rekonstrukciju postojeće vlade koju vodi premijer Zdravko Krivokapić. Oni traže da se prošire resori, umesto 12 ministarstava zahtevaju 18, ali i da sve to prati izbor Tužilačkog saveta, koji traže da bude izabran na istoj sednici na kojoj se bude birala rekonstuisana Vlada. Kakva je sudbina ovog predloga? Kada rekonstrukcija može da se očekuje? Da li je pred Crnom Gorom rešenje političke krize ili produbljivanje razlika i krize?

Gosti Usijanja su Predrag Rajić, član Centra za društvenu stabilnost i narodni poslanik, Vladimir Pavićević, politikolog i Vladislav Dajković, politikolog. Urednica i voditeljka Silvija Slamnig.

- Ovo oko čega su se danas dogovorili DF i Demokrate je najbolja stvar za Crnu Goru, nije bilo slučaja da u Vladi nema najsnažnije koalicije, DF je prošle godine osvojlija 33 odsto glasova, i zamislite da u Vladi formiranoj posle tih izbora nema nikog iz DF, kaže Pavićević.

- Složio bih se sa Pavićevićem, to bi bilo najbolje, nije racionalno ni prirodno da nemate u Vladi predstavnike 2 koalicije najjače, kaže Rajić.

Pokazalo u proteklih godinu dana da to nije bila ekspertska vlada, da nije napravljena na onoim osnovama na kojima je rečeno, a Vlada je formirana na osnovu većine od samo 1 poslanika, nije bilo najjačih koalicija. Velika greška Krivokapića je bila i to što nije primio manjine u Vladu, jer su oni hteli, i onda bi povećao broj poslanika u vladajućoj većini, sada je prilika da se to uradi i da se dođe do stabilne reformske vlade, kaže Pavićević.

- U Crnoj Gori ima mnogo "vladara iz senke", mnogo je bila velika negativna kampanja protiv Andrije Mandića, kaže Rajić.

- Dritan Abazović se do sada ponašao prilično racionalno i dobro, u ovoj situaciji, on je bio pod ogromnim pritiskom da promeni stranu, njemu se svašta dešavalo a podržao je reviziju Zakona o verskim zajednicama. Sad DPc ide u ekstremnu politiku, od njega sad umereni beže, vlada sa DF-om bi dala dobre rezultate, kaže Pavićević.

- Abazović je vrlo racionalan političar, ali kod njega u stranci ima jakih pojedinaca koji su protiv ovakve rekonstrukcije, pitanje koliko je on čvrst u stavu, ja navijam da on napravi iskorak i da on raskine sa onim akoji su ga politički stvorili, kaže Rajić.

