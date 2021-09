SVETINJE OD ŠTRPCA, PREKO GRAČANICE, DO KOSOVSKOG POMORAVLJA: Ovo je novi spot Srpske liste VIDEO

Srpske svetinje od Štrpca do Kosovskog pomoravlja, od Dečanam do Gračanice! Najlepši prizori od Mitrovice, do Metohije...

Ovako izgleda predizborni spot koji je danas objavila Srpska lista, za lokalne izbore na Kosovu i Metohiji koji se održavaju 17. oktobra, uz poruku da Srbi u našoj južnoj pokrajini samo složno i zajedno mogu da izgrade uslove za ostanak i ostanak!

U spotu se smenjuju najlepši kadrovi naše južne pokrajine, od Štrpca, Kosovskog pomoravlja, Metohije sa našim manastirima, od Visokih Dečana preko Pećke Patrijaršije, a tu je i manastir Gračanica, spomenik knezu Lazaru u Kosovskoj Mitrovici, krst u Leposaviću.

Pogledajte i sami

(Kurir.rs)