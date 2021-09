MALI PORUČIO NIKEZIĆU: Mi se bavimo zelenim obveznicama, a vi zelenašenjem

Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i član Predsedništva Srpske napredne stranke reagovao je na najnovije napade, kako je objasnio, predstavnika kleptokratske poslovno-kvazipolitičke organizacije - Stranke slobode i pravde (SSP), Dušana Nikezića.

Kada je reč o obveznicama koje su uspešno emitovane na međunarodnom finansijskom tržištu, Mali je objasnio da će konvencionalna biti iskorišćena za vraćanje starih, preskupih dugova, koje je ostavila upravo prethodna vlast u kojoj je učestvovao Dušan Nikezić kao državni sekretar u Ministarstvu finansija. Naveo je da će ta obveznica u iznosu od 750 miliona evra, sa godišnjom kuponskom stopom od 2,05 procenata, skoro u potpunosti biti iskorišćena za otplatu Nikezićeve obveznice i još jednom ponovio da to nije novo zaduživanje. „Da Nikeziću, u septembru treba da vratimo 700 miliona dolara, pošto ste zadužili zemlju 2011. godine, po zelenaškoj kamatnoj stopi od 7,25 procenata na deset godina. To je, između ostalog, deo vaše zaostavštine, koju uprkos svim problemima koje nam je donela pandemija, sa kojom se uspešno borimo, sada rešavamo. To je i ista ona cifra koju je vaš gazda Đilas „zaradio“ dok je bio na vlasti. Dakle, ovde nije reč o novom zaduživanju, pošto vaše preskupe kredite vraćamo pod neuporedivo boljim uslovima. Razlika je jasna, jer sada imamo međunarodni kredibilitet, uvažavaju nas i ne nude preskupe zajmove kao vama. Mi imamo novca u budžetu, nismo neodgovorni i bez pameti, poput vas da uzimamo skupe zajmove. Uzeli ste preskup kredit sa zelenaškim kamatama kako bi pare završile na privatnom računu gazde Đilasa. Uostalom, da nemamo novca, stopa zaduživanja bi bila sedam puta veća, odnosno na istom nivou kao u vaše vreme. Vraćamo dugove koji su sramota vas i vašeg gazde“, naveo je Mali i dodao da se dugovi neće ostavljati za generacije koje dolaze, niti budućim vladama.

Kako je rekao, poput odgovornih država, koje vode računa o javnom novcu, i Srbija danas razmišlja i sprema se da na vreme obezbedi dovoljnu likvidnost i sredstva za budućnost po još povoljnijim stopama na tržištu. Istakao je i da je Srbija prva zemlja u regionu i jedina evropska zemlja van Evropske unije koja je pored obveznice na 15 godina, emitovala zelenu evroobveznicu, čime je pokazala posvećenost ulaganju u zaštitu životne sredine. „Mi, za razliku od vas, razmišljamo o budućnosti i činimo sve da građanima ove zemlje bude bolje. Zato smo hrabro izašli na međunarodno tržište kapitala i ponudili svoju zelenu obveznicu, u vrednosti od jedne milijarde evra, iako je tražnja bila mnogo veća. Zahvaljujući tome, kamatnu stopu na zelenoj obveznici smanjili smo za čak 20 procenata, u odnosu na početnu“, naveo je on i dodao da je ostvarena rekordna istorijska kuponska stopa od 1,00 odsto. Mali je objasnio da će sredstva od emitovane sedmogodišnje evroobveznice biti iskorišćena za ulaganje u ono u šta se decenijama nije ulagalo, niti su političari koji su vodili ovu zemlju razmišljali u tom smeru. „Tako smo svedoci da iako u 21. veku, Đilas i ekipa dok su vodili prestonicu, nisu razmišljali o projektima koji bi doprineli kvalitetu života, jer je najverovatnije profit bio bolji na izgradnji Pazl grada ili lažne replike Terazija. Mi ćemo izgraditi vodovodnu i kanalizacionu mrežu u celoj zemlji, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, za otpadne vode, za izgradnju metroa i moderne železnice... Mi se, kao što vidite, bavimo zelenim projektima, a vi ste se bavili zelenašenjem“, rekao je Mali i zaključio da bi većina građana, da može, vratila vreme, kako bi sprečila posledice vladanja neizlečivog kleptomana Đilasa i njegovih sledbenika.

Objasnio je da Srbija ima potrebe za velikim brojem ekoloških projekata, i da su u skladu sa tim i diversifikovani izvori finansiranja. „Da, naravno da koristimo fondove Evropske unije i da uspešno u skladu sa tim sprovodimo ekološke projekte, ali je građanima ove zemlje, zbog toga što ste je ostavili opustošenu, potrebno mnogo više. Zato nalazimo i nove izvore finansiranja. Naravno da sredstvima iz jučerašnje emisije obveznica država ne finansira duplo ono što se već finansira iz grantova Evropske unije, već se finansiraju drugi projekti i drugi troškovi“ – istakao je Mali. On je podsetio Nikezića da se javni dug uvek posmatra u odnosu na BDP i dodao da je interesantno kako on uporno ignoriše tu činjenicu, što spada u osnove ekonomije. „Dragi Nikeziću, razumem potrebu vaše grupacije da se ponovo domognete vlasti kako biste nastavili da kradete, ali pre svega treba da se prisetite zaostavštine, zbog koje je Srbija bila na ivici propasti i zbog koje su bile neophodne teške mere fiskalne konsolidacije. Kada pričate o javnom dugu, podsećam Vas da se on ne gleda u apsolutnom iznosu, već u odnosu na BDP, i to ako se iole razumete u ekonomiju, treba da znate. Sada ste ponovo omašili, odnosno pokazali da ne znate da računate. Naime, sa jučerašnjom obveznicom, on je daleko manji od onih izmišljenih 50 milijardi evra, koje uporno pominjete.. Dokle ćete više da obmanjujete javnost? Naš dug je stabilan, što je u vaše vreme bila misaona imenica i na nivou je ispod 60 procenta, a tako će i ostati do kraja godine, kako je i obećano“, zaključio je Siniša Mali.

(Kurir.rs)