PREDSEDNIK VUČIĆ SA PRODUCENTOM "RATOVA ZVEZDA": Srbija postaje značajna destinacija za strane produkcije (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa slavnim filmskim producentom Ramom Bergmanom.

Predsednik je na Instagram nalogu "buducnostsrbijeav" objavio zajedničku fotografiju sa Bergmanom i objasnio značaj dolaska velikih zvezda svetske kinematografije u Beograd.

"Pre nekoliko dana u Beogradu je završeno snimanje filma 'Knives Out' i tim povodom sam se sastao sa Ramom Bergmanom, koji je pored ovog bio producent i poslednjeg filma iz serijala 'Star Wars'. Ram je promovisao Srbiju kao filmsku destinaciju pre 15 godina svojim projektom 'Brothers Bloom", navodi predsednik i dodaje: "Američki film 'Knifes Out', reditelja Rajana Džonsona, sniman je većim delom u Beogradu i naši gosti su tih nedelja bili neki od najpoznatijih svetskih glumaca, kao Daniel Krejg, Edvard Norton, Kejt Hadson, Itan Houk... Netflix je dve sezone 'Knives Out' kupio za 469 miliona dolara, što znači da je ovo najskuplji film ikada snimljen u Srbiji, gde je tokom sedam nedelja snimanja potrošeno oko 13 miliona evra", dodaje se u postu. "Sa Ramom Bergmanom, razgovarao sam o tome kako da Srbija postane još značajnija destinacija za strane produkcije, a Ram mi je obećao da će uskoro da dovede još jednu veliku filmsku ekipu", zaključio je predsednik Vučić.

(Kurir.rs)