Palma za Kurir TV: Srbija neće biti posmatrač u progonu Srba sa KiM

Zbog čega su u ovom trenutku pripadnici specijalne jedinice Rosu zauzeli sever Kosova i zašto ponovo provociraju Srbe govori gost Kurir televizije, predsednik Skupštine Jagodine i predsednik Jedinstvene Srbije, Dragan Marković Palma.

"Mi smo navikli na ta neprijatna iznenađenja od strane kosovskih Albanaca. Međutim, mi ne možemo da prepoznamo ko su ti mentori, te države koje im daju podršku, a da ono što se zove potpis u Briselu, koje su sastavljale te sile, koje odlučuju godinama o Srbiji, taj tekst se ne poštuje. Očigledno da kosovski Albanci žele da izazovu nered na KiM, kako bi došlo do krvoprolića.", rekao je Palma, i dodao da misli da Srbija zna vrlo dobro koje su namere tzv. premijera Kosova Albina Kurtija.

"Mi očekujemo da zemlje u EU kao što su Nemačka, Francuska, izdaju saopštenje i kažu kosovskim albancima da se povuku i da to više ne rade.", rekao je on.

Palma je podsetio da je Srbija napravila dobre odnose sa Albanijom.

"Sa predsednikom Albanije Edijom Ramom smo potpisali i dogovorili "Otvoreni Balkan". On dobro zna da to što kosovski Albanci rade nikome ne donosi dobro, jer ukoliko bi se desio progon Srba, da Srbija to neće gledati kao posmatrač.", istakao je Palma.

