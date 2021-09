TORTURA! SRBI SA SEVERA KOSOVA I METOHIJE OPET NA BARIKADAMA: Izgleda da nam ovde nema mira...

Srbi sa Severa Kosova i Metohije ponovo na barikadama, koje kao da postaju njihova sudbina.

Juče ujutru na prvu vest sa Jarinja i Brnjaka da specijalne jedinice kosovske policije ne dozvoljavaju ulazak na Kosovo i Metohiju vozilima sa srpskim tablicama, već vozače primoravaju da ih skidaju i menjaju tablicama sa oznakama RKS, stotine ljudi stigle su na Jarinje iz pravca Leposavića, Kosovske Mitrovice, Zubinog Potoka, za tili čas na mestu gde su barikade bile 2011, 2012. i kasnije. Teški kamioni ponovo su preprečili put.

Nema kraja borbi

- Opet barikade, opet ROSU, sve ovo je za nas već viđeno, sve ovo nam je odavno poznato, sve ovo je samo deo borbe kojoj nema i kojoj ne sme biti kraja - rekao nam je jedan od Srba iz Kosovske Mitrovice koji je među prvima stigao na Jarinje.

foto: Kurir/Z.Š.

Istovremeno, na prelaz su stigla i oklopna vozila ROSU, jedno, drugo, treće, peto i desetine specijalaca sa automatskim puškama, pod šlemovima, pod punom borbenom opremom.

- Izgleda da smo predodređeni da protestujemo, da nam nema mira, nikoga ne diramo, nikoga ne provociramo, stvar je jednostavno u tome da nas Priština ne želi na ovim prostorima. Ovo je novi pritisak na Srbe, ne daju nam da uđemo na Kosovo i Metohiju, ne daju nam da izađemo, a pravo na kretanje trebalo bi da bude jedno od naših osnovnih prava - reči su Gorana Kovača iz Severne Mitrovice.

Tokom čitavog dana zonu Jarinja nadletali su borbeni helikopteri Kfora, oko 16 časova po podne jedna kolona specijalaca ROSU sa pet-šest borbenih oklopnih vozila, koja je pokušala iz pravca Leposavića da prođe do Jarinja, našla se oči u oči sa ljudima, sa Srbima koji su blokirali magistralu. Srbi su i u tim trenucima nastavili mirno da protestuju, ali specijalci nisu uspeli da se probiju prema Jarinju.

Ni da čuju

Administrativni prelaz Jarinje bio je tokom čitavog dana blokiran za saobraćaj. Sa strane centralne Srbije oko 15-16 časova stajala je duga kolona šlepera, a vozači su nam ispričali da tu stoje satima i da nema ama baš nikakvih naznaka kada će i da li će uopšte moći da nastave put.

foto: Kurir/Z.Š.

Na prelazu je u to vreme bilo i 15-20 putničkih vozila sa unezverenim ljudima, koji nisu znali da li će i kada moći da nastave. Do kasnih popodnevnih sati situacija se nije promenila.

- Imam bolesnu majku u Mitrovici, pokušao sam to da objasnim, nisu hteli ni da čuju da me puste da prođem. Vratio sam kola u Rašku i sada ću peške krenuti prema Leposaviću, nadam se da će me neko pokupiti - rekao nam je jedan od ljudi koje smo zatekli na prelazu.

U to vreme preko prelaza prelazili su retki ljudi peške, samo oni koje je neka muka naterala da peške, sa koferima na leđima, krenu ili put centralne Srbije ili put Kosova i Metohije. Do kasnih popodnevnih sati broj ljudi na barikadama na Jarinju nije smanjio, ovde dolazi još jedna teška noć.

Kurir.rs/ Zoran Šaponjić Foto: AP/Bojan Slavković