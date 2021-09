PREDSEDNIK SRBIJE JASAN POSLE SEDNICE SAVETA: Ostavićemo neko vreme Prištini da promeni svoje loše odluke

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će Beograd ostaviti "neko vreme" vlastima u Prištini da promene "svoje loše odluke" a da će u slučaju da to ne učine, doneti mere u cilju zaštite interesa Srbije.

On je posle sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, sazvane zbog odluke Prištine da na prelazima skida srpske registarske tablice, rekao da je o stavu Beograda obavestio predstavnike Kvinte i EU.

"Na sednici je bilo mnogo predloga za dodatne mere u cilju zaštite interesa Srbije. Razmotrićemo te mere narednih dana ali želimo da ostavimo neko vreme nekima u Prištini da promene svoje loše odluke a ako to ne budu želeli, mi ćemo donositi mere o čemu sam obavestio i predstavnike Kvinte i EU", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Palati Srbija. Ponovio da je suština zahteva Beograda da se poštuje Briselski sporazum.

"Srbija neće da prihvati politiku svršenog čina u kojoj će nas dovesti do toga da nečija kriminalna akcija dobije legitimitet. Da dobijete pečat Srbije na to, nećete. Oni mogu da pokušaju silom ali na fizičko nasilje mora da reaguje NATO a ako NATO to ne učini, već sam rekao da neće biti pogroma kao 2004. godine niti nove Oluje ili Bljeska", kazao je predsednik Srbije.

Dodao je da će Beograd "pronaći" rešenja za snabdevanje Srba na severu Kosova. ; "Osnovnih namirnica će biti dovoljno da mogu relativno normalno da žive", naveo je Vučić.

Kurir.rs/Beta