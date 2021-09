HRVATSKI PREDSEDNIK VREĐAO VUČIĆA, IZ BEOGRADA MU STIGAO ODGOVOR! Vulin: Milanović spada među GLUPLJE hrvatske političare!

Nastavlja se antisrpska kampanja iz regiona! Hrvatski predsednik Zoran Milanović ponovo je udario na Srbiju i srpskog predsednika Aleksandra Vučića. Ovog puta je, usred Njujorka, rekao da je Vučić najveća prepreka Srbiji na putu ka Evropskoj uniji, jer je bio "jedan od najistaknutijih ratnih huškača 90-ih godina". Milanović je naveo i da smatra da Srbija "nema snažnu nameru" da uđe u EU, dok se Severna Makedonija i Albanija "snažno trude i bore".

foto: TV Pink Printscreen

Vučić je ironično prokomentarisao da razume Milanovića.

- On je veliki i iskreni prijatelj Srbije, smetam mu ja i taj problem ćemo da rešimo. Ali to neće da promeni činjenicu da će Srbija da ih pretekne. Kažu ni za četiri desetleća. Prvo, ustanovili smo da će Srbija da vas stigne. Da sačekamo prvo kraj ove godine da vidimo kako stojimo. To se neće promeniti, kao što se neće promeniti ni to što na njegove niske i plitke uvrede ne želim da odgovaram. Da ga vređam, ne pada mi na pamet. On je izbor hrvatskog naroda, on je njihova slika i prilika, ja da vređam taj narod, ne želim - rekao je Vučić.

Milanovićeve reči su naišle na oštru osudu srpskih funkcionera.

foto: Zorana Jevtić

- Zoran Milanović je trenutno jedna od najistaknutijih budala među predsednicima u regionu, ali čak i kao takav ne bi smeo da lupeta ovakve gluposti. A kompleks od Aleksandra Vučića ima još otkad ga je porazio u EU prilikom besmislene blokade granica od strane Hrvatske, kada je Milanović bio premijer - poručio je za Kurir predsednik Izvršnog odbora SNS Darko Glišić.

Ništa manje oštriji nije bio ni ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

foto: MUP Srbije

- U Hrvatskoj se političari dele na otvorene i prikrivene ustaše. Kada je, ne znajući da ga snimaju na sastanku sa takozvanim braniteljima, ponosno priznao svoje ustaške korene, Milanović je dokazao da pripada prikrivenim sledbenicima ustaškog pokreta. Ali, da spada i među gluplje hrvatske političare, Milanović je dokazao kada je 2015. pokušao da zatvori granice prema Srbiji i potvrđuje to svaki dan kada napada Srbiju i Vučića - rekao je Vulin.

Milenko Jovanov Dokaz da je Vučić dosta uradio Potpredsednik SNS Milenko Jovanov kaže da, kad je Milanović i u SAD imao potrebe da govori o Vučiću, najbolje potvrđuje koliko su opterećeni njime: - To što ga iz Hrvatske tako fanatično napadaju, pokazuje da je Vučić uradio mnogo toga dobrog za Srbiju. Oni su hvalili političare iz Srbije koji su im se stalno klanjali i izvinjavali, koji su sanjali svetionik na Jadranu i koji su ponižavali i sebe i Srbiju. Tako nešto od Vučića ne mogu da očekuju ni u najluđim snovima. On se bori za ponosnu Srbiju, a ne poniženu. Njegov san nije njihov svetionik, nego jaka i uspešna Srbija.

I. Žigić/ Foto/Source:EPA / Antonio Bat, BETA / HINA / Damir Sencar