VUČIĆ IZ BUDIMPEŠTE O PROVOKACIJAMA PRIŠTINE: Vratiti sve kako je bilo pre 20. septembra pa onda možemo da pričamo

- Kurti želi da pregovara iz ove pozicije. Rekli smo, nema problema, povucite jedinice ROSU pa ćemo pričati. Koje je to akcije Srbije preduzela? Jel poslala vojsku, policiju? Nije. Ali ne vredi, kad krenete da lažete onda je to tako. Srbija ovoga puta baš ništa nije uradila. Jesmo li mi ušli sa specijalcima u Gračanicu ili Kačanik? Svima smeta jaka Srbija. Oni žele da ih Srbija prizna. Neću da pristanem na ono što oni hoće. Ponavljam, vratite sve na ono što je bilo pre 20. septembra, pa onda možemo da pričamo. Zovite i NATO, zovite koga god hoćete, ali pristanak Srbije na to da dobijete nećete. Da ja radim kako oni žele, da li mislite da bi u Hrvatskoj bilo više od 120 tekstova negativnih o meni - rekao je Vučić i dodao:

foto: Printscreen/Pink TV

- Nije Briselski sporazum švedski sto pa da birate koji član hoćete, a koji nećete da poštujete. Kažu zvaće me neko, može da me zove Sveti Petar, da oprosti vladika, ali neću da razgovaram na taj način - objasnio je predsednik.

Predsednik Vučić će imati i odvojene susrete sa predsednikom Vlade Mađarske Viktorom Orbanom, kao i sa predsednikom Vlade Republike Slovenije Janezom Janšom i predsednikom Vlade Češke Republike Andrejem Babišom.

(Kurir.rs)