VUČIĆ O NEVENI ĐURIĆ: Video sam nešto što dugo nisam video, pokazala je nešto zbog čega mi se vratio osmeh na lice

Predsednik Vučić osvrnuo se i na jučerašnji nastup poslanice SNS Nevene Đurić n RTS-u.

- Napali su Nevenu Đurić to dete je najtelantovanije koje sam video u politici u poslednjih 20 godina. Kad je neko mlad, imaće ponekad nervoznije nastupe i praviti greške, ali ono što je ona pokazala je nešto zbog čega mi se vratio osmeh na lice. Pokazala je ogromnu strast i predanost, to je za vladajuću stranku skoro nemoguće. Pokazala je takvu energiju i srčanost koja me je podsetila na vreme kada sam ja bio mlad, ali je ona pametnija i bolja od mene, rekao je Vučić

- Video sam nešto što dugo nisam video, to ne može da se nauči na pamet, moraš da se boriš za svaki sekund. Videćete u budućnosti, to zavisi od njenog rada, ako bude marljivo radila, biće voma važna u naši zemlji.

- A loši komentari su zato što su to osetili da se pojavio neko mlad, ko ih je rasturio. Ko se razume u politiku, zna ko može da uspe, rekao je Vučić.

