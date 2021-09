PATRIJARH JE DOBAR, SAMO PRESLAB, PLAŠI SE VLADIKA: Isplivale beleške, evo šta je Sloba pričao Amerima o SPC i srpskim liderima

Sinoć su se proklete lude ubice iz crkve, nekoliko popova i vladika sastali s (vođom krajiških Srba Milanom) Martićem. Oni nisu sveštenici, oni su ubice i lopovi obučeni u popovske mantije. Oni skupljaju novac od naroda, a 90 odsto zadržavaju u svojim džepovima. Oni ne žele da rat stane. Patrijarh Pavle je dobar čovek, ali preslab je. Kaže mi da ima političke probleme s patrijaršijskim svetom. Patrijarh je proamerički orijentisan, međutim, slab je. Plaši se popova i vladika krvavih zuba.

Ove reči Slobodana Miloševića, tadašnjeg predsednika Srbije, nalaze se u zabeleškama sa sastanka održanog s američkim izaslanicima 1995. godine, tokom priprema za postizanje mirovnog sporazuma za sukobe u BiH. Prema svedočenju Krisa Spiroua, jednog od učesnika sastanka, prisustvovali su još i američki specijalac za pregovore Robert Frejžer, otpravnik poslova američke ambasade u Beogradu Rudolf Perina i ambasador Srbije u Atini Milan Milutinović.

Spirou je opisao da je Milošević bio vidno ljut na neke od vladika SPC, ali i na čelnike bosanskih Srba. U belešci drugog razgovora, koji su vodili lično Spirou i Milošević, Amerikanac grčkog porekla, koji je aktivno učestvovao u većini razgovora na liniji Beograd-Vašington, zapisao je sledeće:

Malo smo razgovarali o odnosu sa SPC.

- Gospodine predsedniče, kakvi su vaši odnosi s patrijarhom i s srpskom crkvom - upitao sam.

- Znate, Kris, većina njih su ludi i previše staromodni i konzervativci. Uzmite, na primer, skorašnji zahtev pape da poseti region. Patrijarh je došao da me pita za mišljenje i ja sam rekao: "Da, primite ga, čega ima da se plašite, nijedan Srbin neće iz pravoslavlja u katoličku veru, što ga ne biste primili ovde". Umesto da prihvati papinu posetu patrijarh je naveo da rukovodstvo s Pala ne može da garantuje bezbednost papi i Vatikan je otkazao planiranu posetu pape. Uskoro će kod mene doći papin kardinal da me pita da li ću prihvatiti da papa ovamo dođe kao šef države. Reći ću: "Nema problema". Dočekaću papu. Daću mu sve državničke počasti i ići ću na njegovu službu. Ja sam pravoslavni hrišćanin, on me neće promeniti, niti ću ja promeniti njega.

Spirou sve opisao u knjizi Kris Spirou je američki političar grčkog porekla. Svojevremeno je bio istaknuti član Demokratske stranke SAD i savetnik delegacije SRJ u Dejtonu. Vodio je dnevnik o toku mirovnih pregovora od aprila 1994. do potpisivanja Dejtonskog sporazuma u čemu je aktivno učestvovao. Nedavno je izašla njegova knjiga u dva toma "Put u Dejton u potrazi za mirom" u kojoj je do detalja opisao sve razgovore s Miloševićem i sastanke Slobe i Amerikanaca kojima je sam prisustvovao.

Pitao sam predsednika Miloševića o njegovom odnosu sa srpskim liderima u BiH.

- Kris, nikada nisam imao dobre odnose s njima. Srbi su časni ljudi. Njihova reč je kao obveznica, sušta suprotnost. Lagali su mene, lagali su evropske predstavnike i lagali su međunarodne predstavnike. To je to.

U još jednoj belešci iz 1995. godine, nekoliko meseci pre Dejtona, Milošević opisuje da je predsednik skupštine bosanskih Srba (Momčilo Krajišni) i sam fundamentalista.

- On je tvrd i vrlo težak političar. On politički kontroliše Karadžića. Nikakav mirovni plan neće biti prihvaćen pre nego što rukovodstvo s Pala i muslimanski lider u Bosni Izetbegović budu izolovani i prepoznati kao ono što zaista jesu. Rukovodstvo s Pala veruje da će eliminisati muslimane iz Bosne i da će biti pobedničke vođe hrišćanskog krstaškog rata. A ovaj muslimanski vođa misli da će Srbija da se sruši i da će doći do pobune dva miliona muslimana koji žive u Srbiji, kao ravnopravni državljani zemlje. Izetbegović bi onda bio lider muslimana na Balkanu. On je lud - ispričao je tada Milošević.

Nekadašnji premijer Srbije Nikola Šainović rekao je da je Spirou bio jedan od konsultanata i da njegova uloga nije bila formalna. Američki političar je prema Šainovićevim rečima prisustvovao mnogim sastancima i to što govori s tih sastanaka je relevantno.

- Uvek je, međutim, pitanje kad autor onoga čemu je prisustvovao pokušava to da uopšti i prenosi na pitanja kojima nije prisustvovao, tu je njegov značaj manje relevantan. Znam da je Milošević cenio patrijarha Pavla po tome što ga je pozvao u ključnom momentu odlučivanja srpske delegacije, kad je postojao raskorak između Srbije i rukovodstva RS po pitanju stava prema Dejtonu, pre odlaska. Patrijarh je podržao Miloševića da se ide u Dejton i potpiše mir - rekao je Šainović.

