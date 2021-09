POVIŠENA BORBENA GOTOVOST VOJSKE U RAŠKOJ I NOVOM PAZARU: Jasna poruka da novog pogroma srpskog naroda na KiM neće biti (FOTO)

Jedinice Vojske Srbije su u povišenoj borbenoj gotovosti u garnizonima Raška i Novi Pazar jer na taj način država želi da pošalje jasnu poruku da se više neće dogoditi pogrom srpskog naroda!

To je rekao ministar odbrane Nebojša Stefanović tokom posete garnizonima u ta dva grada. Stefanović je obišao pripadnike Vojske Srbije u garnizonima u Novom Pazaru i Raški gde je sa načelnikom generalštaba generalom Milanom Mojsilovićem prisustvovao prezentaciji spremnosti pripadnika vojske da odgovori na sve postavljene zadatke i zaštiti sve građane Srbije.

Poručio je da su jedinice Vojske Srbije u povišenoj borbenoj gotovosti u garnizonima Raška i Novi Pazar jer na taj način država želi da pošalje jasnu poruku da se više neće dogoditi pogrom srpskog naroda.

- Naša vojska ne provocira, ali je spremna da zaštiti narod ukoliko se dogodi bilo šta što ugrožava njegov život. Važno mi je da vidim da su ovi ljudi raspoloženi i spremni. Oprema i tehnika koju smo nabavljali je u pravim rukama profesionalaca - ističe ministar.

1 / 7 Foto: Vojska Srbije

Stefanović ocenjuje da predsednik Aleksandar Vučić povlači odlične poteze u cilju deeskalacije trenutnog stanja na severu KiM.

- Šta je to uradio Beograd? Svaka provokacija bila je od strane Prištine. I ono što ste mogli da vidite i na Jarinju i Brnjaku. Nažalost i najnoviji događaj, prebijanje Srba. Sve ono što se dešava ukazuje koliko je predsednik bio u pravu kada je govorio da će se to dešavati i da je to deo organizovane kampanje - ukazao je ministar.

Stefanović dodaje i da očekuje reakciju EU i Kfora, ali da je trenutno najvažnije da se zaštite životi Srba.

- Predsednik vodi jednu aktivnu kampanju u kojoj ne dozvoljavamo da nas iko gazi i ponižava. Srbija danas ima mnogo više snage nego prethodnih decenija i mi ćemo nastaviti da radimo svoj posao nikoga ne provocirajući, ali prema nalogu predsednika biti spremni da zaštitimo svoj narod - zaključuje Stefanović.

Obilasku ljudstva i dela najsavremenije tehnike kojima vojska raspolaže prisustvovao je i komandant kopnene vojske general potpukovnik Milosav Simović, a održan je i sastanak sa komandatima jedinica Vojske Srbije.

(Kurir.rs/RTS)